FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Altay Bayındır kararı! Transfer...

Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de en çok konuşulan isimlerden biri Altay Bayındır oldu.
Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de en çok konuşulan isimlerden biri Altay Bayındır oldu.
Milli kaleci, bazı maçlarda gösterdiği performansla taraftarın tepkisini çekti.
Teknik direktör Jorge Jesus da her fırsatta kalecisine sahip çıkarak ona duyduğu güveni dile getirdi.
Kış transfer döneminde kaleye takviye yapacağı konuşulan sarı-lacivertlilerde Portekizli teknik adam, kaleci transferiyle ilgili kararını verdi.
KALECİ TRANSFERİ İSTEMEDİ
Milliyet'in haberine göre; Jesus transferde kaleci talebinde bulunmadı.
Sezon başından bu yana Altay tek kaleci pozisyonunda.
Portekizli teknik adam, İrfan Can Eğribayat'ı neredeyse hiç kullanmadı.
Jesus, Altay'ın kötü performansları sonrası bile kalede değişikliğe gitmedi.
Bu transfer döneminde ise iyi bir kaleci takviyesi bekleniyordu. Ancak Jesus böyle bir talepte bulunmadı.
Aynı zamanda takım kaptanı olan Altay'ın liderliği, çalışması ve karakterinden memnun olan tecrübeli teknik adam sezonun kalanında değişikliğe gitmeyecek.
Altay'ın ileride çok daha iyi yerlere geleceğini düşünen Jesus, bu sezon yaptığı hataların, 24 yaşındaki bir kalecinin doğal yanlışları olduğunu yönetime ifade etti.
Portekizli teknik adam, kalecilerin ilerleyen yaşlarda deneyim kazandıkça daha başarılı olduğunun da altını çizdi.
Sarı-lacivertli kulüple sözleşme yenileme görüşmelerini sürdüren Altay Bayındır, lig ve Avrupa kupası maçlarında kaleyi korudu.
Milli eldiven ligin kalan bölümlerinde ve Sevilla maçlarında da ilk 11'de yer alacak.
Altay Bayındır, bu sezon 33 maçta görev aldı.
24 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 35 gol gördü.
Altay'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.