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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Altay Bayındır kararı! Transfer...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde olan Altay Bayındır'ın yerine bir kaleci transfer edeceği öne sürülmüştü. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, milli kaleciyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 13:58
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Altay Bayındır kararı! Transfer...

Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de en çok konuşulan isimlerden biri Altay Bayındır oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Altay Bayındır kararı! Transfer...

Milli kaleci, bazı maçlarda gösterdiği performansla taraftarın tepkisini çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Altay Bayındır kararı! Transfer...

Teknik direktör Jorge Jesus da her fırsatta kalecisine sahip çıkarak ona duyduğu güveni dile getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Altay Bayındır kararı! Transfer...

Kış transfer döneminde kaleye takviye yapacağı konuşulan sarı-lacivertlilerde Portekizli teknik adam, kaleci transferiyle ilgili kararını verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Altay Bayındır kararı! Transfer...

KALECİ TRANSFERİ İSTEMEDİ

Milliyet'in haberine göre; Jesus transferde kaleci talebinde bulunmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Altay Bayındır kararı! Transfer...

Sezon başından bu yana Altay tek kaleci pozisyonunda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Altay Bayındır kararı! Transfer...

Portekizli teknik adam, İrfan Can Eğribayat'ı neredeyse hiç kullanmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Altay Bayındır kararı! Transfer...

Jesus, Altay'ın kötü performansları sonrası bile kalede değişikliğe gitmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Altay Bayındır kararı! Transfer...

Bu transfer döneminde ise iyi bir kaleci takviyesi bekleniyordu. Ancak Jesus böyle bir talepte bulunmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Altay Bayındır kararı! Transfer...

Aynı zamanda takım kaptanı olan Altay'ın liderliği, çalışması ve karakterinden memnun olan tecrübeli teknik adam sezonun kalanında değişikliğe gitmeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Altay Bayındır kararı! Transfer...

Altay'ın ileride çok daha iyi yerlere geleceğini düşünen Jesus, bu sezon yaptığı hataların, 24 yaşındaki bir kalecinin doğal yanlışları olduğunu yönetime ifade etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Altay Bayındır kararı! Transfer...

Portekizli teknik adam, kalecilerin ilerleyen yaşlarda deneyim kazandıkça daha başarılı olduğunun da altını çizdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Altay Bayındır kararı! Transfer...

Sarı-lacivertli kulüple sözleşme yenileme görüşmelerini sürdüren Altay Bayındır, lig ve Avrupa kupası maçlarında kaleyi korudu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Altay Bayındır kararı! Transfer...

Milli eldiven ligin kalan bölümlerinde ve Sevilla maçlarında da ilk 11'de yer alacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Altay Bayındır kararı! Transfer...

Altay Bayındır, bu sezon 33 maçta görev aldı.

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