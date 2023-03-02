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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Yeni takımı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında göreve getirdiği Jorge Jesus ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, deneyimli teknik adamın şampiyonluk yaşasa dahi Fenerbahçe'den ayrılacağını yazarken, gitmeye sıcak baktığı baktığı takım da duyuruldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 09:20
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Yeni takımı...

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'un gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sezonun sona ermesinin ardından İsmail Kartal ile yollar ayrılmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Yeni takımı...

Sarı-lacivertliler, Kartal'ın yerine dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'u getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Yeni takımı...

Yönetim, Portekizli çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Yeni takımı...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, Jorge Jesus ile fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Yeni takımı...

Kanarya, ligde aldığı üst üste galibiyetlerle bir süre liderlik koltuğunda yer aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Yeni takımı...

UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılı performansını sürdüren Fenerbahçe, mücadele ettiği B Grubu'nu zirvede tamamlayarak doğrudan son 16'ya kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Yeni takımı...

Gerek alınan sonuçlar gerekse sergilenen oyun taraftarı mest ederken, Dünya Kupası öncesi sarı-lacivertlilerde düşüş başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Yeni takımı...

Katar'da düzenlenen turnuva öncesi sahasında Giresunspor'a yenilen Fenerbahçe, Dünya Kupası'nın ardından çıktığı Trabzonspor ve Galatasaray derbilerini de kaybederek liderliği sarı-kırmızılılara kaptırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Yeni takımı...

İlk 23 hafta sonunda Galatasaray'ın 6 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de tek sezonluk sözleşme imzalayan Jorge Jesus'un geleceği merak konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Yeni takımı...

Adı sık sık Brezilya Milli Takımı ile de anılan tecrübeli çalıştırıcıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Yeni takımı...

FLAMENGO'DA JORGE JESUS SESLERİ

Flamengo'nun kötü gidişatı sonrası teknik direktör Vitor Pereira'nın koltuğu ciddi şekilde sallanırken Brezilya ekibinde yeniden Jorge Jesus sesleri yükselmeye başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Yeni takımı...

DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Daha önce görev yaptığı Flamengo'da devrime imza atan Jesus'un, eski takımına dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Yeni takımı...

Brezilya basınında yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre, Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşasa bile sezon sonunda takımdan ayrılacağı dile getiriliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Yeni takımı...

Flamengo yönetiminin sezon bitiminde Jesus'la masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Yeni takımı...

Tecrübeli hocanın, başkan Ali Koç ile görüştükten sonra kararını vermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Yeni takımı...

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında toplam 35 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Yeni takımı...

Portekizli çalıştırıcı bu maçlarda 23 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Yeni takımı...

68 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 35 maçta 2.17 puan ortalaması tutturdu.

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