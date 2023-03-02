FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus için bomba iddia! Yeni takımı...

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'un gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sezonun sona ermesinin ardından İsmail Kartal ile yollar ayrılmıştı.
Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'un gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sezonun sona ermesinin ardından İsmail Kartal ile yollar ayrılmıştı.
Sarı-lacivertliler, Kartal'ın yerine dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'u getirdi.
Yönetim, Portekizli çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, Jorge Jesus ile fırtına gibi bir başlangıç yaptı.
Kanarya, ligde aldığı üst üste galibiyetlerle bir süre liderlik koltuğunda yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılı performansını sürdüren Fenerbahçe, mücadele ettiği B Grubu'nu zirvede tamamlayarak doğrudan son 16'ya kaldı.
Gerek alınan sonuçlar gerekse sergilenen oyun taraftarı mest ederken, Dünya Kupası öncesi sarı-lacivertlilerde düşüş başladı.
Katar'da düzenlenen turnuva öncesi sahasında Giresunspor'a yenilen Fenerbahçe, Dünya Kupası'nın ardından çıktığı Trabzonspor ve Galatasaray derbilerini de kaybederek liderliği sarı-kırmızılılara kaptırdı.
İlk 23 hafta sonunda Galatasaray'ın 6 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de tek sezonluk sözleşme imzalayan Jorge Jesus'un geleceği merak konusu oldu.
Adı sık sık Brezilya Milli Takımı ile de anılan tecrübeli çalıştırıcıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
FLAMENGO'DA JORGE JESUS SESLERİ
Flamengo'nun kötü gidişatı sonrası teknik direktör Vitor Pereira'nın koltuğu ciddi şekilde sallanırken Brezilya ekibinde yeniden Jorge Jesus sesleri yükselmeye başladı.
DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
Daha önce görev yaptığı Flamengo'da devrime imza atan Jesus'un, eski takımına dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Brezilya basınında yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre, Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşasa bile sezon sonunda takımdan ayrılacağı dile getiriliyor.
Flamengo yönetiminin sezon bitiminde Jesus'la masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi.
Tecrübeli hocanın, başkan Ali Koç ile görüştükten sonra kararını vermesi bekleniyor.
Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında toplam 35 maça çıktı.
Portekizli çalıştırıcı bu maçlarda 23 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.
68 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 35 maçta 2.17 puan ortalaması tutturdu.