Arda Güler grip oldu

Arda Güler, gribal enfeksiyon sebebiyle dünkü antrenmanda yer almadı. İstirahat eden genç oyuncuya yoğun tedavi uygulanıyor... Sakatlıkları bulunan Luan Peres ile Michy Batshuayi ise günü bireysel çalışmalarla noktaladı. İki ismin de Kayseri maçına yetişmesi zor. Dizinde travma tespit edilen Peres'in dönüşünün 1 ayı bulacağı belirtildi.
Arda Güler, gribal enfeksiyon sebebiyle dünkü antrenmanda yer almadı. İstirahat eden genç oyuncuya yoğun tedavi uygulanıyor... Sakatlıkları bulunan Luan Peres ile Michy Batshuayi ise günü bireysel çalışmalarla noktaladı. İki ismin de Kayseri maçına yetişmesi zor. Dizinde travma tespit edilen Peres'in dönüşünün 1 ayı bulacağı belirtildi.