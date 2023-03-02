3 dev peşinde

Avrupa devlerinin Arda Güler'e ilgisi devam ediyor. Manchester City, Liverpool ve Milan'ın genç oyuncu ile ciddi şekilde ilgilendikleri bildirildi... Öte yandan ailesi, Arda Güler'in Fenerbahçe ile yapacağı sözleşme görüşmelerinde alacağı kararı onaylayacaklarını dile getirdi.
Avrupadevlerinin Arda Güler'e ilgisi devam ediyor. Manchester City, Liverpool ve Milan'ın genç oyuncu ile ciddi şekilde ilgilendikleri bildirildi... Öte yandan ailesi, Arda Güler'in Fenerbahçe ile yapacağı sözleşme görüşmelerinde alacağı kararı onaylayacaklarını dile getirdi.