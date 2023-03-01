İrfan Can’ın gözyaşları

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u mağlup ettiği mücadelede İrfan Can Kahveci oyundan çıkarken yine ıslıklanmıştı. Deneyimli oyuncunun sürekli hale gelen taraftarın bu tutumundan bir hayli etkilendiği belirtildi. A SPOR'un haberine göre tecrübeli orta saha oyuncusu soyunma odasında ağladı. Jorge Jesus ve takım arkadaşları onu teselli etti.
Fenerbahçe'ninKonyaspor'u mağlup ettiği mücadelede İrfan Can Kahveci oyundan çıkarken yine ıslıklanmıştı. Deneyimli oyuncunun sürekli hale gelen taraftarın bu tutumundan bir hayli etkilendiği belirtildi. A SPOR'un haberine göre tecrübeli orta saha oyuncusu soyunma odasında ağladı. Jorge Jesus ve takım arkadaşları onu teselli etti.