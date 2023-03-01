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İrfan Can’ın gözyaşları

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u mağlup ettiği mücadelede İrfan Can Kahveci oyundan çıkarken yine ıslıklanmıştı. Deneyimli oyuncunun sürekli hale gelen taraftarın bu tutumundan bir hayli etkilendiği belirtildi. A SPOR'un haberine göre tecrübeli orta saha oyuncusu soyunma odasında ağladı. Jorge Jesus ve takım arkadaşları onu teselli etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 06:50
İrfan Can’ın gözyaşları
Fenerbahçe'nin Konyaspor'u mağlup ettiği mücadelede İrfan Can Kahveci oyundan çıkarken yine ıslıklanmıştı. Deneyimli oyuncunun sürekli hale gelen taraftarın bu tutumundan bir hayli etkilendiği belirtildi. A SPOR'un haberine göre tecrübeli orta saha oyuncusu soyunma odasında ağladı. Jorge Jesus ve takım arkadaşları onu teselli etti.
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