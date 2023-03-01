Haberler Fenerbahçe Gerekçe nedir?

Gerekçe nedir?

Sarı-lacivertli kulübün açıklaması şu şekilde bitti: "Birleştirici, bütünleştirici olunması beklenen, ayrıştırıcı olmaktan uzak olunması gereken bu hassas dönemde, taraftarlarımızın hangi gerekçeye dayanarak bu haktan mahrum bırakıldığını bilmek istiyoruz. Tüm ilgili ve sorumluları bu kararı gözden geçirmeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz"

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Gerekçe nedir?
Sarı-lacivertli kulübün açıklaması şu şekilde bitti: "Birleştirici, bütünleştirici olunması beklenen, ayrıştırıcı olmaktan uzak olunması gereken bu hassas dönemde, taraftarlarımızın hangi gerekçeye dayanarak bu haktan mahrum bırakıldığını bilmek istiyoruz. Tüm ilgili ve sorumluları bu kararı gözden geçirmeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz"
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