Fenerbahçe'de Luan Peres'in son durumu belli oldu!

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Luan Peres, yeniden sorun yaşadı. Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Luan Peres antrenmanı bireysel bir şekilde yaptı.



Yıldız savunmacının son durumu netlik kazandı. Aspor'un haberine göre; Fenerbahçe'de sakatlığı sonrası tedavi gören Luan Peres, tekrardan diz ağrısı yaşamaya başladı.



Brezilyalı oyuncu 1-2 haftalık daha tedavi görecek. Luan Peres, Kayserispor ve Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.