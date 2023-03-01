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Fenerbahçe'de Luan Peres'in son durumu belli oldu!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeniden sakatlık yaşayan Luan Peres'in son durumu belli oldu. Dizinde ağrı hisseden Brezilyalı savunmacının tedavisine başlandı. Yıldız oyuncunun 1-2 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 16:54
Fenerbahçe'de Luan Peres'in son durumu belli oldu!

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Luan Peres, yeniden sorun yaşadı. Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Luan Peres antrenmanı bireysel bir şekilde yaptı.

Yıldız savunmacının son durumu netlik kazandı. Aspor'un haberine göre; Fenerbahçe'de sakatlığı sonrası tedavi gören Luan Peres, tekrardan diz ağrısı yaşamaya başladı.

Brezilyalı oyuncu 1-2 haftalık daha tedavi görecek. Luan Peres, Kayserispor ve Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

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