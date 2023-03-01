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FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da kritik görüşme! Jorge Jesus ile amsaya oturuldu!

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş ile oynanacak derbi karşılaşmasına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde zirve yarışı adına önemli olan mücadelenin yanı sıra bir de Samandıra'da kritik bir Jorge Jesus görüşmesi gerçekleşti. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 21:59 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 22:17
FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da kritik görüşme! Jorge Jesus ile masaya oturuldu!

Fenerbahçe, haziran ayında 1 yıllık sözleşmesi sona erecek olan Portekizli teknik adam Jorge Jesus'la sözleşme uzatmanın yollarını arıyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da kritik görüşme! Jorge Jesus ile masaya oturuldu!

Jesus'la ilgili olarak özellikle Brezilya basınında Fener yönetimini rahatsız eden haberler çıksa da son gelen haberler son derece olumlu.




FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da kritik görüşme! Jorge Jesus ile masaya oturuldu!

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe yönetiminin Jorge Jesus'la masaya oturduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da kritik görüşme! Jorge Jesus ile masaya oturuldu!

Görüşme sonrasında gelen haberlere göre Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ile sözleşme uzatmaya daha sıcak baktığı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da kritik görüşme! Jorge Jesus ile masaya oturuldu!

Sarı lacivertli kurmayların Jesus'la 1+1 yıllık sözleşme imzalamak istedikleri de gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da kritik görüşme! Jorge Jesus ile masaya oturuldu!

Başkan Ali Koç ve yönetim kurulunun tamamı, Jorge Jesus'un Süper Lig'i artık çok iyi tanıdığı, gelecek sezon bu sezonkinden bile daha iyi performans göstereceğine kanaat getirmiş durumdalar.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da kritik görüşme! Jorge Jesus ile masaya oturuldu!

Zaten şu anda bile gelecek sezon için futbolcu bakıldığında Jesus'un görüşü ve onayı alınmaya devam ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da kritik görüşme! Jorge Jesus ile masaya oturuldu!

Ayrıca taraftarın takımda kalmasını çok istediği Jorge Jesus'un ikna edilmesi yönetimin taraftar üzerindeki kredisinin sürmesini sağlayabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da kritik görüşme! Jorge Jesus ile masaya oturuldu!

JESUS'LA FENERBAHÇE NE YAPTI?

Portekizli hoca yönetiminde Fenerbahçe 39 karşılaşmaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da kritik görüşme! Jorge Jesus ile masaya oturuldu!

Sarı-lacivertliler bu maçlarda 26 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti.


FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da kritik görüşme! Jorge Jesus ile masaya oturuldu!

Fenerbahçe'nin bu karşılaşmaların ardından puan ortalaması ise 2.18.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da kritik görüşme! Jorge Jesus ile masaya oturuldu!

Portekizli hoca sarı-lacivertli takımda 3-4-2-1 ve 4-1-3-2 sistemlerini tercih etti.

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