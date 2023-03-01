FENERBAHÇE HABERLERİ: Samandıra'da kritik görüşme! Jorge Jesus ile amsaya oturuldu!

Fenerbahçe, haziran ayında 1 yıllık sözleşmesi sona erecek olan Portekizli teknik adam Jorge Jesus'la sözleşme uzatmanın yollarını arıyordu.
Fenerbahçe, haziran ayında 1 yıllık sözleşmesi sona erecek olan Portekizli teknik adam Jorge Jesus'la sözleşme uzatmanın yollarını arıyordu.
Jesus'la ilgili olarak özellikle Brezilya basınında Fener yönetimini rahatsız eden haberler çıksa da son gelen haberler son derece olumlu.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe yönetiminin Jorge Jesus'la masaya oturduğu öğrenildi.