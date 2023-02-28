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Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Fenerbahçe, ligin formda ekibi Kayserispor'a konuk olacak. Jorge Jesus yönetiminde son olarak Konyaspor'u yenen Fenerbahçe, Çağdaş Atan'ın Kayserispor'unu yenmek ve zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. Kayserispor ise kazanmak ve çıkışını devam ettirmeyi amaçlıyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 16:40 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 17:00
Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Kayserispor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Fenerbahçe, 24. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarıda araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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