FENERBAHÇE HABERİ: Transfer için ayrılık! Jorge Jesus biletini kesti

Fenerbahçe, yabancı transferi yapması halinde 14 yabancı kuralı gereği kadrodan bir isimle yollarını ayırması gerekecek...
Fenerbahçe, yabancı transferi yapması halinde 14 yabancı kuralı gereği kadrodan bir isimle yollarını ayırması gerekecek...
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de gidecek-gelecek oyuncular büyük önem taşıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, ince eleyip sık dokuyor.
Şimdiye kadar Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna katan Kanarya, son bir hamle için düğmeye bastı.
Takıma doğrudan katkı verecek bir yıldız transferi yapmayı amaçlayan Fenerbahçe'de bir yabancıya veda edilmesi zorunlu.
Bu konuda sarı-lacivertli yönetimde teknik heyetin raporu bekleniyordu.
Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, kadroda düşünmediği isimleri belirledi.
ALIOSKI ZAYIF HALKA!
Fenerabahçe'nin gönderilecekler listesindeki öne çıkan isim Ezgjan Alioski...
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Alioski beklenen etkiyi gösteremedi.
Forma giydiği maçlarda vasat bir görüntü çizen Makedon oyuncu, gönderilecekler listesine eklendi.
Al Ahli'den kiralanan Makedon sol bek, Oosterwolde'nin gelişi sonrası iyice gözden düştü.
Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi Oosterwolde, 21 yaş altı kuralına uyduğu için forma giyebiliyor.
Konyaspor maçında kadroya bile giremeyen Alioski ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
5 Mart'a kadar yabancı bir transferi bitirmeyi amaçlayan Kanarya, bu süre içinde Alioski'nin sözleşmesini feshetmek istiyor.
SÜPER LİG'DEN TALİP!
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı düşündüğü Ezgjan Alioski'nin Süper Lig'den talibi çıktı.
31 yaşındaki oyuncuya İstanbulspor'un ilgi gösterdiği ifade ediliyor.
Sözleşme fesih durumunda İstanbul ekibinin Alioski'yi sezon sonuna kadar kiralayacağı öğrenildi.
Bu sezon Fenerbahçe'de 20 maçta forma giyen deneyimli oyuncu 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Kuzey Makedonyalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 63 maçta sahaya çıktı. Bu müsabakalarda 12 gol attı.
Ezgjan Alioski'nin güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösteriliyor.