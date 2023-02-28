Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Transfer için ayrılık! Jorge Jesus biletini kesti

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer için ayrılık! Jorge Jesus biletini kesti

Son dakika spor haberi: 5 Mart'ta sona erecek transfer dönemi öncesi girişimlerini iyice hızlandıran Fenerbahçe, takıma doğrudan katkı verecek bir yıldızı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Görüşmelerde son aşamaya gelen sarı-lacivertlilerde zorunlu bir ayrılık da yaşanacak. Kural gereği yabancı bir oyuncuya veda edilecek. Teknik direktör Jorge Jesus o ismi belirledi. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 09:38
FENERBAHÇE HABERİ: Transfer için ayrılık! Jorge Jesus biletini kesti

Fenerbahçe, yabancı transferi yapması halinde 14 yabancı kuralı gereği kadrodan bir isimle yollarını ayırması gerekecek...

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer için ayrılık! Jorge Jesus biletini kesti

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de gidecek-gelecek oyuncular büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer için ayrılık! Jorge Jesus biletini kesti

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, ince eleyip sık dokuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer için ayrılık! Jorge Jesus biletini kesti

Şimdiye kadar Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna katan Kanarya, son bir hamle için düğmeye bastı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer için ayrılık! Jorge Jesus biletini kesti

Takıma doğrudan katkı verecek bir yıldız transferi yapmayı amaçlayan Fenerbahçe'de bir yabancıya veda edilmesi zorunlu.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer için ayrılık! Jorge Jesus biletini kesti

Bu konuda sarı-lacivertli yönetimde teknik heyetin raporu bekleniyordu.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer için ayrılık! Jorge Jesus biletini kesti

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, kadroda düşünmediği isimleri belirledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer için ayrılık! Jorge Jesus biletini kesti

ALIOSKI ZAYIF HALKA!
Fenerabahçe'nin gönderilecekler listesindeki öne çıkan isim Ezgjan Alioski...

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer için ayrılık! Jorge Jesus biletini kesti

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Alioski beklenen etkiyi gösteremedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer için ayrılık! Jorge Jesus biletini kesti

Forma giydiği maçlarda vasat bir görüntü çizen Makedon oyuncu, gönderilecekler listesine eklendi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer için ayrılık! Jorge Jesus biletini kesti

Al Ahli'den kiralanan Makedon sol bek, Oosterwolde'nin gelişi sonrası iyice gözden düştü.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer için ayrılık! Jorge Jesus biletini kesti

Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi Oosterwolde, 21 yaş altı kuralına uyduğu için forma giyebiliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer için ayrılık! Jorge Jesus biletini kesti

Konyaspor maçında kadroya bile giremeyen Alioski ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer için ayrılık! Jorge Jesus biletini kesti

5 Mart'a kadar yabancı bir transferi bitirmeyi amaçlayan Kanarya, bu süre içinde Alioski'nin sözleşmesini feshetmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer için ayrılık! Jorge Jesus biletini kesti

SÜPER LİG'DEN TALİP!
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı düşündüğü Ezgjan Alioski'nin Süper Lig'den talibi çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer için ayrılık! Jorge Jesus biletini kesti

31 yaşındaki oyuncuya İstanbulspor'un ilgi gösterdiği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer için ayrılık! Jorge Jesus biletini kesti

Sözleşme fesih durumunda İstanbul ekibinin Alioski'yi sezon sonuna kadar kiralayacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer için ayrılık! Jorge Jesus biletini kesti

Bu sezon Fenerbahçe'de 20 maçta forma giyen deneyimli oyuncu 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer için ayrılık! Jorge Jesus biletini kesti

Kuzey Makedonyalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 63 maçta sahaya çıktı. Bu müsabakalarda 12 gol attı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer için ayrılık! Jorge Jesus biletini kesti

Ezgjan Alioski'nin güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

DİĞER
Depremin hayattan kopardığı Taha Duymaz'ın abisinin paylaşımına Dilan Polat'tan sert yanıt: Allah ailenin de hayırlısını versin!
Nilperi Şahinkaya babasına kavuştu o isim bakın kim çıktı: "Sayın büyükelçimiz 39 yıl sonra temelli olarak Türkiye'ye döndü"
"Yetersiz kalan futbolcular"
Ağaoğlu'dan açıklama: Bu iddialar doğru değil
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Yetersiz kalan futbolcular"
F.Bahçe'den merkez orta saha harekatı!
Oruç kefareti ne kadar? 2023 Diyanet
Malatya depremi ölü ve yaralı sayısı son dakika!
İstanbul barajları doluluk oranı (28 Şubat 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Saiss'e sürpriz transfer önerisi Saiss'e sürpriz transfer önerisi 10:39
PUSKAS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? PUSKAS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? 10:06
"Yetersiz kalan futbolcular" "Yetersiz kalan futbolcular" 09:55
Ağaoğlu'dan açıklama: Bu iddialar doğru değil Ağaoğlu'dan açıklama: Bu iddialar doğru değil 09:50
Transfer için ayrılık! Jesus biletini kesti Transfer için ayrılık! Jesus biletini kesti 09:38
2023 FIFA THE BEST ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? 2023 FIFA THE BEST ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? 09:34
Daha Eski
İşte Zaniolo'nun yeni talibi! İşte Zaniolo'nun yeni talibi! 09:23
FIFA Yılın En İyi Futbolcusu belli oldu! FIFA Yılın En İyi Futbolcusu belli oldu! 01:01
Enes Ünal'ın golü yetmedi! Enes Ünal'ın golü yetmedi! 01:01
12 Dev Adam galibiyetle kapadı! 12 Dev Adam galibiyetle kapadı! 00:59
İtalyanlardan Torreira iddiası! Sezon sonunda... İtalyanlardan Torreira iddiası! Sezon sonunda... 00:59
Kanarya'dan 10 numara hamlesi! Kanarya'dan 10 numara hamlesi! 00:58