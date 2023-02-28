FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'u bekleyen tehlike! UEFA...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, yoluna son 16 turunda devam ediyor.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, yoluna son 16 turunda devam ediyor.
Grubu lider tamamlayarak direkt olarak son 16 turuna kalan sarı-lacivertlilerin seri başı olduğu kura çekimindeki rakibi İspanyol devi Sevilla oldu.
İki takım arasındaki ilk maç 9 Mart'ta Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak.
İkinci maç ise 16 Mart'ta Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde olacak.
YENİ TRANSFERLER KADRODA!
Devre arasında kadroya katılan Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydin, UEFA kadrosuna alındı.
Alioski ve Gustavo Henrique mevcut kadrodan çıkarıldı. Ayrıca Serdar Dursun da kadroda yer almadı.
JESUS'TA CEZA TEHLİKESİ!
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, grup mücadeleleri sırasında AEK Larnaca maçında sahaya geç çıktığı için 1 yıl sonrasına ertelemeli 1 maç ceza almıştı.
KALAN MAÇLARDA DİKKAT!
Portekizli teknik adamın Avrupa'da kalan maçlarda dikkatli olması gerekiyor.
NTV Spor'un haberine göre; Portekizli çalıştırıcı, Bir ceza daha alırsa erteleme cezası devreye girecek.
Jorge Jesus, bir ceza daha alırsa ertelemeli cezasını bu sene çekmesi gerekebilir ve ceza aldığı maç dahil 2 maç cezalı duruma düşebilir.