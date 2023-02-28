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FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'u bekleyen tehlike! UEFA...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerde zorlu eşleşme öncesi Jorge Jesus endişesi yaşanıyor. Portekizli çalıştırıcı, UEFA'dan ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 15:44 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 16:52
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'u bekleyen tehlike! UEFA...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, yoluna son 16 turunda devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'u bekleyen tehlike! UEFA...

Grubu lider tamamlayarak direkt olarak son 16 turuna kalan sarı-lacivertlilerin seri başı olduğu kura çekimindeki rakibi İspanyol devi Sevilla oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'u bekleyen tehlike! UEFA...

İki takım arasındaki ilk maç 9 Mart'ta Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'u bekleyen tehlike! UEFA...

İkinci maç ise 16 Mart'ta Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde olacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'u bekleyen tehlike! UEFA...

YENİ TRANSFERLER KADRODA!
Devre arasında kadroya katılan Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydin, UEFA kadrosuna alındı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'u bekleyen tehlike! UEFA...

Alioski ve Gustavo Henrique mevcut kadrodan çıkarıldı. Ayrıca Serdar Dursun da kadroda yer almadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'u bekleyen tehlike! UEFA...

JESUS'TA CEZA TEHLİKESİ!
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, grup mücadeleleri sırasında AEK Larnaca maçında sahaya geç çıktığı için 1 yıl sonrasına ertelemeli 1 maç ceza almıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'u bekleyen tehlike! UEFA...

KALAN MAÇLARDA DİKKAT!
Portekizli teknik adamın Avrupa'da kalan maçlarda dikkatli olması gerekiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'u bekleyen tehlike! UEFA...

NTV Spor'un haberine göre; Portekizli çalıştırıcı, Bir ceza daha alırsa erteleme cezası devreye girecek.

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