Fenerbahçe'den Galatasaray'a net mesaj! Liderlik...

Spor Toto Süper Lig'e verilen deprem arası sonrası erteleme maçında Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'de yüzler güldü...
Spor Toto Süper Lig'e verilen deprem arası sonrası erteleme maçında Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'de yüzler güldü...
Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile maç eksiğiyle 9'a çıkan puan farkını yeniden 6'ya indirirken; ortaya konan etkili oyun, farklı skor ve oyuncuların iştahı camiada umutları artırdı...
Sezon başındaki formuna geri dönen takım; ligde çıktığı son 5 maçta 13 puan topladı.
Bu periyotta 14 gol atan Kanarya, kalesinde ise sadece 4 gol gördü. İç sahadaki Kasımpaşa (5-1) ve Konya (4-0) maçlarında 9 gol bulan oyuncular; deplasmanda ise Gaziantep ve Ümraniye'yi 2-1 mağlup etti.
Tek puan kaybı hakem kararlarının damga vurduğu Adana Demirspor (1-1) deplasmanında yaşandı...
Şampiyonluk yarışını sezon sonuna kadar bırakmayacağını gösteren takım, gözünü önündeki maçlara çevirdi. Kayseri deplasmanı ile başlayacak 5 maçlık seride ise yine zorlu maçlar var. Hedef başarılı gidişatı sürdürüp, Galatasaray'ı geçmek.
PAS REKORU KIRDI
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli pas yaptığı (594) maçı oynadı...
Sarı-lacivertliler ayrıca 2022/23'te bir lig karşılaşmasında Konyaspor kalesinde en fazla gol beklentisine giren takım oldu (2.91 xG)
JAYDEN'İN HEDEFİ 11
Çubuklu ile ilk resmi maçına Konyaspor karşısında çıkan Jayden Oosterwolde kısa süre oynamasına rağmen kumaşı beğenildi...
Hollandalı bekin yeni hedefi ilk onbir...
Genç oyuncuyu idmanlarda yakından takip eden Jesus'un tam hazır gördüğünde sol beke monte etmesi bekleniyor.
JESUS VE MICHY DÖNÜYOR
Jorge Jesus'un cezası sona erdi...
Konyaspor maçında kulübede yer almayan tecrübeli çalıştırıcı, Kayserispor deplasmanında yeniden takımın başında olacak...
Aynı şekilde sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor'a karşı forma giyemeyen Michy Batshuayi de cezasını tamamladı.
Batsman hafta sonunda görev bekleyecek.
BÖYLE DEVAM
Süper Lig'de bu sezon ilk golünü Konyaspor'a atan Attila Szalai, "3 puan ve iyi performans için mutluyuz, bu şekilde devam etmek istiyoruz" dedi...
Macar savunmacı, sarı-lacivertli formayı giydiği 101 maçta toplamda 6 gol+4 asistlik katkı sağladı.