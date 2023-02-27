Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a net mesaj! Liderlik...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a net mesaj! Liderlik...

Süper Lig'in 24. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, evinde Konyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 büyük deprem sonrası lige verilen aranın ardından sarı lacivertlilerin gösterdiği performans futbolseverlerin de oldukça ilgisini çekti. Fenerbahçe, ortaya koyduğu oyunla Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray'a da net bir mesaj vermiş oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe çok farklı döndü! Tıpkı sezon başındaki gibi

Spor Toto Süper Lig'e verilen deprem arası sonrası erteleme maçında Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'de yüzler güldü...

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Fenerbahçe çok farklı döndü! Tıpkı sezon başındaki gibi

Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile maç eksiğiyle 9'a çıkan puan farkını yeniden 6'ya indirirken; ortaya konan etkili oyun, farklı skor ve oyuncuların iştahı camiada umutları artırdı...

Fenerbahçe çok farklı döndü! Tıpkı sezon başındaki gibi

Sezon başındaki formuna geri dönen takım; ligde çıktığı son 5 maçta 13 puan topladı.

Fenerbahçe çok farklı döndü! Tıpkı sezon başındaki gibi

Bu periyotta 14 gol atan Kanarya, kalesinde ise sadece 4 gol gördü. İç sahadaki Kasımpaşa (5-1) ve Konya (4-0) maçlarında 9 gol bulan oyuncular; deplasmanda ise Gaziantep ve Ümraniye'yi 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe çok farklı döndü! Tıpkı sezon başındaki gibi

Tek puan kaybı hakem kararlarının damga vurduğu Adana Demirspor (1-1) deplasmanında yaşandı...

Fenerbahçe çok farklı döndü! Tıpkı sezon başındaki gibi

Şampiyonluk yarışını sezon sonuna kadar bırakmayacağını gösteren takım, gözünü önündeki maçlara çevirdi. Kayseri deplasmanı ile başlayacak 5 maçlık seride ise yine zorlu maçlar var. Hedef başarılı gidişatı sürdürüp, Galatasaray'ı geçmek.

Fenerbahçe çok farklı döndü! Tıpkı sezon başındaki gibi

PAS REKORU KIRDI

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli pas yaptığı (594) maçı oynadı...

Fenerbahçe çok farklı döndü! Tıpkı sezon başındaki gibi

Sarı-lacivertliler ayrıca 2022/23'te bir lig karşılaşmasında Konyaspor kalesinde en fazla gol beklentisine giren takım oldu (2.91 xG)

Fenerbahçe çok farklı döndü! Tıpkı sezon başındaki gibi

JAYDEN'İN HEDEFİ 11

Çubuklu ile ilk resmi maçına Konyaspor karşısında çıkan Jayden Oosterwolde kısa süre oynamasına rağmen kumaşı beğenildi...

Fenerbahçe çok farklı döndü! Tıpkı sezon başındaki gibi

Hollandalı bekin yeni hedefi ilk onbir...

Fenerbahçe çok farklı döndü! Tıpkı sezon başındaki gibi

Genç oyuncuyu idmanlarda yakından takip eden Jesus'un tam hazır gördüğünde sol beke monte etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe çok farklı döndü! Tıpkı sezon başındaki gibi

JESUS VE MICHY DÖNÜYOR

Jorge Jesus'un cezası sona erdi...

Fenerbahçe çok farklı döndü! Tıpkı sezon başındaki gibi

Konyaspor maçında kulübede yer almayan tecrübeli çalıştırıcı, Kayserispor deplasmanında yeniden takımın başında olacak...

Fenerbahçe çok farklı döndü! Tıpkı sezon başındaki gibi

Aynı şekilde sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor'a karşı forma giyemeyen Michy Batshuayi de cezasını tamamladı.

Fenerbahçe çok farklı döndü! Tıpkı sezon başındaki gibi

Batsman hafta sonunda görev bekleyecek.

Fenerbahçe çok farklı döndü! Tıpkı sezon başındaki gibi

BÖYLE DEVAM

Süper Lig'de bu sezon ilk golünü Konyaspor'a atan Attila Szalai, "3 puan ve iyi performans için mutluyuz, bu şekilde devam etmek istiyoruz" dedi...

Fenerbahçe çok farklı döndü! Tıpkı sezon başındaki gibi

Macar savunmacı, sarı-lacivertli formayı giydiği 101 maçta toplamda 6 gol+4 asistlik katkı sağladı.

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