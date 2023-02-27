Kral durmuyor

Takımının geride kalan 5 haftada attığı 14 golün 9'una imzasını koydu. Toplamda ise 51 gole ulaşarak Fenerbahçe tarihinin en golcü 10. oyuncusu unvanını aldı... Krallık yarışında en yakın rakibi Borini'ye 9 gol fark atan 33 yaşındaki yıldızın bu performansını sürdürmesi halinde Aykut Kocaman'ın rekorunu kırması bekleniyor. Sarı-lacivertli ekipte şu ana kadar en fazla gol atarak Gol Kralı olan isim 1988- 89 sezonunda 29 golle tacı giyen Aykut Kocaman... Öte yandan Valencia'nın ligde gol attığı 12 karşılaşmada Fenerbahçe sadece Giresunspor'a boyun eğdi. 9 galibiyet, 2 beraberlik alarak 29 puan topladı...