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Kral durmuyor

Kanarya’da Enner Valencia fırtınası sürüyor... Ekvadorlu forvet, Konyaspor maçında 2 kez fileleri sarsarak bu sezonki gol sayısını 22’ye yükseltti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Kral durmuyor

Takımının geride kalan 5 haftada attığı 14 golün 9'una imzasını koydu. Toplamda ise 51 gole ulaşarak Fenerbahçe tarihinin en golcü 10. oyuncusu unvanını aldı... Krallık yarışında en yakın rakibi Borini'ye 9 gol fark atan 33 yaşındaki yıldızın bu performansını sürdürmesi halinde Aykut Kocaman'ın rekorunu kırması bekleniyor. Sarı-lacivertli ekipte şu ana kadar en fazla gol atarak Gol Kralı olan isim 1988- 89 sezonunda 29 golle tacı giyen Aykut Kocaman... Öte yandan Valencia'nın ligde gol attığı 12 karşılaşmada Fenerbahçe sadece Giresunspor'a boyun eğdi. 9 galibiyet, 2 beraberlik alarak 29 puan topladı...

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