Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi başladı!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında 4 Mart Cumartesi günü Yukatel Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı, pas çalışmalarıyla tamamlandı. İdmanda U19 takımının oyuncuları da yer aldı.

Sarı-lacivertli ekip, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

