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Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi başladı!

Süper Lig'in erteleme maçında cumartesi günü Konyaspor'u mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 20:38
Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi başladı!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında 4 Mart Cumartesi günü Yukatel Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı, pas çalışmalarıyla tamamlandı. İdmanda U19 takımının oyuncuları da yer aldı.
Sarı-lacivertli ekip, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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