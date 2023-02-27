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Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı-lacivertliler ön libero bölgesine takviye yapmaya hazırlanıyor. Yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan yönetim, transferi 1.4 milyon euro'ya bitirdi. Fenerbahçeli kurmaylar, 22 yaşındaki Polonyalı futbolcuya çubuklu giydirmek için gün sayıyor. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 10:59
Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın arkasında zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de transfer operasyonu son sürat devam ediyor.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Son olarak Konyaspor engelini 4-0'la geçen sarı-lacivertlilerde transfer hareketliliği yaşanıyor.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Ara transfer döneminde ilk hamle stoper mevkisine yapıldı. Savunma hattı, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydin ile güçlendirildi.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Daha sonra genç isimlere yönelen Kanarya, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir takviyeleri yaptı.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Emre Demir, TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'a kiralandı. Oosterwolde, Konyaspor maçıyla yeni takımındaki ilk resmi karşılaşmasına çıktı.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

68. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil olan Oosterwolde, siftah yaptığı maçta performansıyla sınıfı geçti.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Transferde yeniden düğmeye basan Kanarya, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Ön libero mevkisine takviye yapmak için bir süredir arayışlarda bulunan yönetim, rotayı Polonya'ya çevirdi.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe, Zaglebie Lubin forması giyen 22 yaşındaki oyuncu Lukasz Lakomy'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Polonya basınına göre, Lukasz Lakomy Fenerbahçe oyuncusu olacak.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Lakomy, Polonya medyası tarafından 'yeni Krychowiak' olarak tanımlanıyor.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Polonyalı ön libero, Zaglebie Lubin ve Polonya Premier Ligi'nin yıldızlarından biri olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Genç oyuncunun sarı-lacivertli takımla yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı ifade edildi.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

MALİYETİ BELLİ OLDU!
Bu transferin Fenerbahçe'ye 1.4 milyon euro'ya mal olacağı ifade edildi.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Polonya Ligi Ekstraklasa'da bu sezon 21 maçta forma giyen Lakomy, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Alt yaş kategorilerde ise 4 kez milli formayı giydi.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Legia alt yapısında yetişen Lakomy, 2021 yılında bedelsiz olarak Zaglebie Lubin'e geldi.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.

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