Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın arkasında zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de transfer operasyonu son sürat devam ediyor.
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın arkasında zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de transfer operasyonu son sürat devam ediyor.
Son olarak Konyaspor engelini 4-0'la geçen sarı-lacivertlilerde transfer hareketliliği yaşanıyor.
Ara transfer döneminde ilk hamle stoper mevkisine yapıldı. Savunma hattı, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydin ile güçlendirildi.
Daha sonra genç isimlere yönelen Kanarya, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir takviyeleri yaptı.
Emre Demir, TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'a kiralandı. Oosterwolde, Konyaspor maçıyla yeni takımındaki ilk resmi karşılaşmasına çıktı.
68. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil olan Oosterwolde, siftah yaptığı maçta performansıyla sınıfı geçti.
Transferde yeniden düğmeye basan Kanarya, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Ön libero mevkisine takviye yapmak için bir süredir arayışlarda bulunan yönetim, rotayı Polonya'ya çevirdi.
Fenerbahçe, Zaglebie Lubin forması giyen 22 yaşındaki oyuncu Lukasz Lakomy'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Polonya basınına göre, Lukasz Lakomy Fenerbahçe oyuncusu olacak.
Lakomy, Polonya medyası tarafından 'yeni Krychowiak' olarak tanımlanıyor.
Polonyalı ön libero, Zaglebie Lubin ve Polonya Premier Ligi'nin yıldızlarından biri olarak gösteriliyor.
Genç oyuncunun sarı-lacivertli takımla yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı ifade edildi.
MALİYETİ BELLİ OLDU!
Bu transferin Fenerbahçe'ye 1.4 milyon euro'ya mal olacağı ifade edildi.
Polonya Ligi Ekstraklasa'da bu sezon 21 maçta forma giyen Lakomy, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Alt yaş kategorilerde ise 4 kez milli formayı giydi.
Legia alt yapısında yetişen Lakomy, 2021 yılında bedelsiz olarak Zaglebie Lubin'e geldi.
Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.