FENERBAHÇE HABERLERİ - İki Avrupa devi Arda Güler'i yakın takipte!

Fenerbahçe, deprem felaketi nedeniyle verilen aranın ardından lige Konyaspor maçıyla dönüş yaptı.
Fenerbahçe, deprem felaketi nedeniyle verilen aranın ardından lige Konyaspor maçıyla dönüş yaptı.
Sarı-lacivertliler erteleme maçında sahasında ağırladığı Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.
Arda Güler, son 22 dakikada girdiği Konyaspor maçında hücumda etkili oyunu ile yine göz doldurdu.
Fenerbahçe'nin genç yıldızını, Avrupa'nın dev kulüpleri de yakından izliyor.
Borussia Dortmund ve Arsenal'in Arda için sezon sonunda resmi teklif yapabilecekleri belirtiliyor.
Genç yıldız adayı, geçtiğimiz gün 18 yaşına girmişti.
ARDA GÜLER KİMDİR?
25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.
2019'un Şubat ayında Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.
Genç futbolcu, 2021'de Fenerbahçe'de A takıma yükselme başarısı gösterdi.
Sarı-lacivertli formayla çıktığı 34 karşılaşmada 6 gol ve 7 asiste imzasını attı.
1.76 cm boyundaki Arda Güler, orta sahada on numara mevkisinde forma giyiyor.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...