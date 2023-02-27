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FENERBAHÇE HABERLERİ - İki Avrupa devi Arda Güler'i yakın takipte!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Konyaspor'u 4-0 yendiği maçın son 22 dakikasında süre alan Arda Güler, sergilediği performansla taraftarlarını mutlu etmişti. İki Avrupa devinin genç yıldızı yakından takip ettiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 09:55
FENERBAHÇE HABERLERİ - İki Avrupa devi Arda Güler'i yakın takipte!

Fenerbahçe, deprem felaketi nedeniyle verilen aranın ardından lige Konyaspor maçıyla dönüş yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İki Avrupa devi Arda Güler'i yakın takipte!

Sarı-lacivertliler erteleme maçında sahasında ağırladığı Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İki Avrupa devi Arda Güler'i yakın takipte!

Arda Güler, son 22 dakikada girdiği Konyaspor maçında hücumda etkili oyunu ile yine göz doldurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İki Avrupa devi Arda Güler'i yakın takipte!

Fenerbahçe'nin genç yıldızını, Avrupa'nın dev kulüpleri de yakından izliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İki Avrupa devi Arda Güler'i yakın takipte!

Borussia Dortmund ve Arsenal'in Arda için sezon sonunda resmi teklif yapabilecekleri belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İki Avrupa devi Arda Güler'i yakın takipte!

Genç yıldız adayı, geçtiğimiz gün 18 yaşına girmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İki Avrupa devi Arda Güler'i yakın takipte!

ARDA GÜLER KİMDİR?

25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İki Avrupa devi Arda Güler'i yakın takipte!

2019'un Şubat ayında Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İki Avrupa devi Arda Güler'i yakın takipte!

Genç futbolcu, 2021'de Fenerbahçe'de A takıma yükselme başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İki Avrupa devi Arda Güler'i yakın takipte!

Sarı-lacivertli formayla çıktığı 34 karşılaşmada 6 gol ve 7 asiste imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İki Avrupa devi Arda Güler'i yakın takipte!

1.76 cm boyundaki Arda Güler, orta sahada on numara mevkisinde forma giyiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İki Avrupa devi Arda Güler'i yakın takipte!

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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