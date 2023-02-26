Stanojevic sınıfta kaldı

Konyaspor'da İlhan Palut'tan sonra göreve getirilen Aleksandar Stanojevic'in kötü gidişi sürüyor... Sırp asıllı Yugoslav teknik adam Aleksandar Stanojevic'in istatistikleri gelecek adına umut vermiyor... Stanojevic yönetiminde Konyaspor, çıktığı 4 maçın 4'ünü de kaybetti... Takımı bu maçlarda tam 8 gol yerken, rakip fileleri hiç havalandıramadı.
Konyaspor'da İlhan Palut'tan sonra göreve getirilen Aleksandar Stanojevic'in kötü gidişi sürüyor... Sırp asıllı Yugoslav teknik adam Aleksandar Stanojevic'in istatistikleri gelecek adına umut vermiyor... Stanojevic yönetiminde Konyaspor, çıktığı 4 maçın 4'ünü de kaybetti... Takımı bu maçlarda tam 8 gol yerken, rakip fileleri hiç havalandıramadı.