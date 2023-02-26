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Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Büyük deprem felaketinin unutulmadığı karşılaşmada hem futbolcular hem de seyirciler çeşitli pankartlarla depremzedelere desteklerini ifade ederken sarı lacivertliler, mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe-Konyaspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 08:00 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 08:08
Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

KIRMADAN DÖKMEDEN – ERMAN TOROĞLU

Çok zor günlerden geçiyoruz. Ne desek nafile. İnşallah bütün kesimler gerekli dersi alırlar ve bir daha böyle bir facia yaşamayız. Kimse kimseyi suçlamasın hepimiz aynaya bakalım ders çıkaralım. Allah'tan millet olarak bu durumlarda birbirimize omuz veren bir ülkeyiz.

Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Maça gelecek olursak Fenerbahçe mücadeleye zaten önde başlıyor. Rakip Konyaspor da eksilince resmen fişi çekilmiş oluyor. Ama şu var, karşılaşma 11'e 11 oynansaydı gene de Fenerbahçe bu maçı kazanırdı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Çünkü sarı lacivertliler her şeyleriyle ciddi oynadılar. Rakip de teknik adam değişikliği, futbolcu transferleriyle zayıf bir görüntü verdi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Hoş, Konyaspor yeni futbolcular transfer etti ama erteleme maçı olması nedeniyle oynatamadılar. Sarı lacivertlilerde ise aksayan yer yoktu. Mesela Valencia yine klasını konuşturdu, gollerini buldu.

Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Rakip santrforların toplamından daha fazla gol atan oyuncu durumunda ligde ve kupada. Kaleci Altay'a da fazla iş düşmedi ama ondaki tedirginlik hala devam ediyor. Duran topta donakaldı yan topta elinden kaçırdı gibi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Zaten bu maç için çok da fazla bir şey yazacak halimiz yok. 15 dakika sonra filmin sonu belli bir maç izledik. Artık bu maçta penaltı mıydı, gol müydü, faul müydü konuşacak halimiz yok.

Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Onun için de lig belli bir aradan sonra başladı ama bu Dünya Kupası arası değildi. Psikolojik olarak çok zor bir devreden geçiyoruz. Onun için de bari biz kırmadan dökmeden yorum yapalım. Ne diyelim milletimizin başı sağ olsun.

Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

KRAL BELLİ - EMRE BOL

Konyaspor'la başlayalım; şurada 2-3 ay öncesine kadar taş gibi dediğimiz takım nasıl bu hale geldi? İnanın skorun misafir ekibin kırmızı kart görmesiyle bir alakası yok. Konya takımı maça 12 kişi de başlasa sonuç değişmezdi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Valencia müthiş gol istikrarına devam ediyor. Başka takımlar getirdikleri santraforları öve dursun, o sessiz sedasız gollerini atıyor.

Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Son yıllarda gelen hiçbir golcü Valencia'nın sayılarına yaklaşamadı bile... Sezon sonu takımdan ayrıldığında çok aranacağını düşünüyorum.

Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

İstediği sözleşme 3 yıllıktı ve Fenerbahçe yönetimi 33 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar uzun süreli imza attırmadı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Bence doğruyu da yaptılar. Sezon sonu kim şampiyon olur bilinmez ama daha şimdiden ligin gol kralı belli. Valencia büyük ihtimalle açık ara kral olacak.

Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Oosterwolde'yi ilk maçında çözemedik. Alışması için biraz süre gerekiyor. İyi ya da kötü diye erken konuşmamak lazım. Unutmayın Crespo'da hepimiz patladık! Uzun bir aradan sonra galibiyetle dönmek elbette önemlidir.

Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Lakin liderliği bu kadar kolay verip üzerine de 6 puan fark yemenin sebeplerini hala anlayamıyorum.

Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Son olarak depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah bir daha böyle acı günler göstermesin inşallah.

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