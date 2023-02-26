Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Büyük deprem felaketinin unutulmadığı karşılaşmada hem futbolcular hem de seyirciler çeşitli pankartlarla depremzedelere desteklerini ifade ederken sarı lacivertliler, mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe-Konyaspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 08:00Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 08:08
KIRMADAN DÖKMEDEN – ERMAN TOROĞLU
Çok zor günlerden geçiyoruz. Ne desek nafile. İnşallah bütün kesimler gerekli dersi alırlar ve bir daha böyle bir facia yaşamayız. Kimse kimseyi suçlamasın hepimiz aynaya bakalım ders çıkaralım. Allah'tan millet olarak bu durumlarda birbirimize omuz veren bir ülkeyiz.
Maça gelecek olursak Fenerbahçe mücadeleye zaten önde başlıyor. Rakip Konyaspor da eksilince resmen fişi çekilmiş oluyor. Ama şu var, karşılaşma 11'e 11 oynansaydı gene de Fenerbahçe bu maçı kazanırdı.
Çünkü sarı lacivertliler her şeyleriyle ciddi oynadılar. Rakip de teknik adam değişikliği, futbolcu transferleriyle zayıf bir görüntü verdi.
Hoş, Konyaspor yeni futbolcular transfer etti ama erteleme maçı olması nedeniyle oynatamadılar. Sarı lacivertlilerde ise aksayan yer yoktu. Mesela Valencia yine klasını konuşturdu, gollerini buldu.
Rakip santrforların toplamından daha fazla gol atan oyuncu durumunda ligde ve kupada. Kaleci Altay'a da fazla iş düşmedi ama ondaki tedirginlik hala devam ediyor. Duran topta donakaldı yan topta elinden kaçırdı gibi.
Zaten bu maç için çok da fazla bir şey yazacak halimiz yok. 15 dakika sonra filmin sonu belli bir maç izledik. Artık bu maçta penaltı mıydı, gol müydü, faul müydü konuşacak halimiz yok.
Onun için de lig belli bir aradan sonra başladı ama bu Dünya Kupası arası değildi. Psikolojik olarak çok zor bir devreden geçiyoruz. Onun için de bari biz kırmadan dökmeden yorum yapalım. Ne diyelim milletimizin başı sağ olsun.
KRAL BELLİ - EMRE BOL
Konyaspor'la başlayalım; şurada 2-3 ay öncesine kadar taş gibi dediğimiz takım nasıl bu hale geldi? İnanın skorun misafir ekibin kırmızı kart görmesiyle bir alakası yok. Konya takımı maça 12 kişi de başlasa sonuç değişmezdi.
Valencia müthiş gol istikrarına devam ediyor. Başka takımlar getirdikleri santraforları öve dursun, o sessiz sedasız gollerini atıyor.
Son yıllarda gelen hiçbir golcü Valencia'nın sayılarına yaklaşamadı bile... Sezon sonu takımdan ayrıldığında çok aranacağını düşünüyorum.
İstediği sözleşme 3 yıllıktı ve Fenerbahçe yönetimi 33 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar uzun süreli imza attırmadı.
Bence doğruyu da yaptılar. Sezon sonu kim şampiyon olur bilinmez ama daha şimdiden ligin gol kralı belli. Valencia büyük ihtimalle açık ara kral olacak.
Oosterwolde'yi ilk maçında çözemedik. Alışması için biraz süre gerekiyor. İyi ya da kötü diye erken konuşmamak lazım. Unutmayın Crespo'da hepimiz patladık! Uzun bir aradan sonra galibiyetle dönmek elbette önemlidir.
Lakin liderliği bu kadar kolay verip üzerine de 6 puan fark yemenin sebeplerini hala anlayamıyorum.
Son olarak depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah bir daha böyle acı günler göstermesin inşallah.