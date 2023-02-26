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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den çarpıcı sözler! "Sevilla'ya yeter mi?"

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de deprem felaketi nedeniyle ertelenen Fenerbahçe-Konyaspor maçı dün oynandı. Sarı-lacivertli takım rakibini 4-0 gibi net bir skorla geçti. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de Fenerbahçe'yi değerlendirirken çarpıcı bir yorumda bulundu. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 10:40 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 11:43
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den çarpıcı sözler! "Sevilla'ya yeter mi?"

ÖMER ÜRÜNDÜL - BU FİZİK GÜCÜ SEVILLA'YA YETER Mİ?

Milletçe yaşadığımız çok büyük acının etkisinden biraz olsa dahi sıyrılabilmek kesinlikle mümkün değil.

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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den çarpıcı sözler! "Sevilla'ya yeter mi?"

Tabii bu ortam dün geceki maçta da hem tribünlere hem futbolculara hem teknik adamlara hem de hakemlere yansıdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den çarpıcı sözler! "Sevilla'ya yeter mi?"

Bir de gerçek var ki hayat devam edecek. Ben de tarifsiz üzüntüme rağmen göreve başladım.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den çarpıcı sözler! "Sevilla'ya yeter mi?"

Fenerbahçe oyuna atak başladı. Rakip oyuncunun hediye ettiği penaltıyla da erken skor avantajı buldu. Sonra sahneye Diouf çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den çarpıcı sözler! "Sevilla'ya yeter mi?"

Bu kadar deneyimli bir oyuncu olmasına rağmen, sarı kartı varken öyle bir gereksiz hareket yaptı ki hakemin 2. sarıyı es geçmesi mümkün değildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den çarpıcı sözler! "Sevilla'ya yeter mi?"

Zaten maçın da ne olacağı orada belli oldu. Devre sonunda Valencia farkı ikiye çıkardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den çarpıcı sözler! "Sevilla'ya yeter mi?"

İkinci yarıda Fenerbahçe eksik rakibi karşısında oyunu rölantiye almadığı gibi skoru artırmak için uğraştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den çarpıcı sözler! "Sevilla'ya yeter mi?"

Konyaspor daha fazla gol yememek için mücadele etti. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri yapıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den çarpıcı sözler! "Sevilla'ya yeter mi?"

İlk dikkat ettiğim yeni transfer Oosterwolde oldu ama hem arkadaşlarını tanımıyor hem de çok rahat bir maç olduğu için az da olsa bir fikir sahibi olamadım.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den çarpıcı sözler! "Sevilla'ya yeter mi?"

Şöyle Fenerbahçe takımına genel olarak baktığım zaman tahmin ettiğim bir görüntü vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den çarpıcı sözler! "Sevilla'ya yeter mi?"

Ülkece yaşadığımız büyük felaket nedeniyle futbolcuların tümünde fiziki düşüş vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den çarpıcı sözler! "Sevilla'ya yeter mi?"

Hatta uzak ara takımın en güçlü oyuncusu Ferdi'de dahi bu durum görünüyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den çarpıcı sözler! "Sevilla'ya yeter mi?"

Tabii ki ligimizin tüm takımlarında aynı olay gerçekleşecek. Ama Sevilla maçını düşündüğümüzde kalan az sürede ne kadar bir form düzeyine ulaşılabilir, soru işareti.

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