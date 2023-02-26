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Erman Toroğlu Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi! "Filmin sonu belliydi"

Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleden sarı lacivertliler 4-0'lık skorla ayrıldı. Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu bu mücadeleyi Fotomaç Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 06:50
Erman Toroğlu Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi! "Filmin sonu belliydi"

Çok zor günlerden geçiyoruz. Ne desek nafile. İnşallah bütün kesimler gerekli dersi alırlar ve bir daha böyle bir facia yaşamayız. Kimse kimseyi suçlamasın hepimiz aynaya bakalım ders çıkaralım. Allah'tan millet olarak bu durumlarda birbirimize omuz veren bir ülkeyiz. Maça gelecek olursak Fenerbahçe mücadeleye zaten önde başlıyor. Rakip Konyaspor da eksilince resmen pişi çekilmiş oluyor.

Ama şu var, karşılaşma 11'e 11 oynansaydı gene de Fenerbahçe bu maçı kazanırdı. Çünkü sarı lacivertliler her şeyleriyle ciddi oynadılar. Rakip de teknik adam değişikliği, futbolcu transferleriyle zayıf bir görüntü verdi. Hoş, Konyaspor yeni futbolcular transfer etti ama erteleme maçı olması nedeniyle oynatamadılar. Sarı lacivertlilerde ise aksayan yer yoktu. Mesela Valencia yine klasını konuşturdu, gollerini buldu. Rakip santrforların toplamından daha fazla gol atan oyuncu durumunda ligde ve kupada. Kaleci Altay'a da fazla iş düşmedi ama ondaki tedirginlik hala devam ediyor. Duran topta donakaldı yan topta elinden kaçırdı gibi.

Zaten bu maç için çok da fazla bir şey yazacak halimiz yok. 15 dakika sonra filmin sonu belli bir maç izledik. Artık bu maçta penaltı mıydı, gol müydü, faul müydü konuşacak halimiz yok. Onun için de lig belli bir aradan sonra başladı ama bu Dünya Kupası arası değildi. Psikolojik olarak çok zor br devreden geçiyoruz. Onun içn de bari biz kırmadan dökmeden yorum yapalım. Ne diyelim milletimizin başı sağolsun.

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