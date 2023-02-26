Depremzede çocuklar seremonide!

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen çocuklar, F.Bahçe-Konya maçı öncesi futbolcularla birlikte seremoniye çıktı. Sarı- lacivertli kulüp tarafından "Fenerbahçe bir hayaldir; çocuklar için gerçekleşen" adlı proje hayata geçirilirken, stadyuma davet edilen minikler Teknik Direktör Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya geldi.
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen çocuklar, F.Bahçe-Konya maçı öncesi futbolcularla birlikte seremoniye çıktı. Sarı- lacivertli kulüp tarafından "Fenerbahçe bir hayaldir; çocuklar için gerçekleşen" adlı proje hayata geçirilirken, stadyuma davet edilen minikler Teknik Direktör Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya geldi.