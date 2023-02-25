Valencia’da protokol yok

Sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia'nın Internacional ile ön protokol yaptığı iddia edilmişti. Hem Brezilya ekibi hem de Valencia'nın menajari Ganzola Vargas bunun doğru olmadığını açıkladı. Vargas, Fenerbahçe ile görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etti. Sarı-lacivertli ekip, 33 yaşındaki golcü oyuncuya 2 yıllık kontrat önerdi. Valencia'nın hem son sözleşmesi olması hem de özellikle Arap ülkelerinden gelen cazip teklifler nedeniyle işi ağırdan aldığı belirtiliyor.
Sözleşmesibitecek olan Enner Valencia'nın Internacional ile ön protokol yaptığı iddia edilmişti. Hem Brezilya ekibi hem de Valencia'nın menajari Ganzola Vargas bunun doğru olmadığını açıkladı. Vargas, Fenerbahçe ile görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etti. Sarı-lacivertli ekip, 33 yaşındaki golcü oyuncuya 2 yıllık kontrat önerdi. Valencia'nın hem son sözleşmesi olması hem de özellikle Arap ülkelerinden gelen cazip teklifler nedeniyle işi ağırdan aldığı belirtiliyor.