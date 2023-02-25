Monchi: Fenerbahçe çok iyi takım

Sevilla'nın sportif direktörü Monchi, "Fenerbahçe, Avrupa futbolunun önemli bir klasiği. Deneyimli oyuncuları ve rakibi zorlayan taraftarları var. Szalai yakından tanıdığımız bir isim. Batshuayi ve Türk futbolunun en iyi kalecilerinden olan Altay Bayındır'a sahip. Zor bir eşleşme olacak. İlk maçta iyi bir sonuç alarak tur atlamak istiyoruz." açıklamasını yaptı.
Sevilla'nın sportif direktörü Monchi, "Fenerbahçe, Avrupa futbolunun önemli bir klasiği. Deneyimli oyuncuları ve rakibi zorlayan taraftarları var. Szalai yakından tanıdığımız bir isim. Batshuayi ve Türk futbolunun en iyi kalecilerinden olan Altay Bayındır'a sahip. Zor bir eşleşme olacak. İlk maçta iyi bir sonuç alarak tur atlamak istiyoruz." açıklamasını yaptı.