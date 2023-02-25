Haberler Fenerbahçe Gürcan Bilgiç Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini değerlendirdi!

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini değerlendirdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanyol temsilcisi Sevilla ile eşleşti. Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, bu eşleşmeyi değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 10:31
Gürcan Bilgiç Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini değerlendirdi!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanyol temsilcisi Sevilla ile eşleşti.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini değerlendirdi!

Daha önce UEFA Kupası'nı 2 kez, Avrupa Ligi'ni ise 4 kez kazanan ve bu kupanın gediklisi olarak bilinen Endülüs ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda Mancnester City ve B.Dortmund'un ardından 3. olarak Avrupa Ligi'ne devam etti.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini değerlendirdi!

Play-off turunda PSV Eindhoven'ı ilk maçta 3-0 deviren Sevilla, rövanşta 2-0 yenilse de tur biletini aldı.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini değerlendirdi!

Kanarya, 9 Mart'ta İspanya yolculuğuna çıkacak ve rövanşı ise 16 Mart'ta evinde oynayacak.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini değerlendirdi!

Bu mücadele öncesi Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, eşleşme ile ilgili yorumlarını paylaştı.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini değerlendirdi!

GÜRCAN BİLGİÇ - KIRAN KIRANA GEÇER!

Seçenekler arasında en uygunlarından biri Sevilla'ydı. İyi bir sezon geçirmiyorlar.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini değerlendirdi!

Ciddi form problemleri var, kadrosundaki ekstra oyuncular da bu seneyi 'kayıp' olarak yaşıyor.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini değerlendirdi!

Fakat böyle takımların ligdeki vazgeçmişliklerinin tam tersine konsantrasyonunu diğer kulvarlara kaydırdıklarını çok gördük.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini değerlendirdi!

Sevilla ciddi tehlikeli bir rakip. Ama Manchester United veya Juventus da çıkabilirdi. Eleme maçlarında gün yaşanır, sezon değil!

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini değerlendirdi!

Fenerbahçe'nin bu maçlarda nasıl oynayacağını bilemiyoruz. Adana Demirspor maçında iyilerdi fakat araya bir ay girdi. Maç kondisyonu ve temposunda eksiklikleri var!

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini değerlendirdi!

Sevilla'ya da 2 maç oynayarak gidecekler. İspanyol takımlarından her zaman korkarım. Tek güvencem onların da açık oynamaları.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini değerlendirdi!

Ne olur bilmem ama iki maçta iki takımın bol pozisyona gireceği, heyecanlı geçecek bir eşleşme izleyeceğiz.

DİĞER
Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor maçı sonrası olay sözler! "Skandal karar..."
Arda Turan 26 milyon TL'yi bastı kendisine kraliyet arabası aldı! Araçta yok yok ama henüz bir kere bile kullanmadı
G.Saray taraftarında Di Maria endişesi!
F.Bahçe'de flaş Valencia gelişmesi! Yeni sözleşme...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta?
F.Bahçe'de flaş Valencia gelişmesi! Yeni sözleşme...
İstanbul barajları doluluk oranı (25 Şubat 2023)
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? 25 Şubat
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montpellier - Lens maçı saat kaçta? Montpellier - Lens maçı saat kaçta? 10:49
Angers - Lyon maçı saat kaçta? Angers - Lyon maçı saat kaçta? 10:44
F.Bahçe-Sevilla eşleşmesini yorumladı! "Tek güvencem..." F.Bahçe-Sevilla eşleşmesini yorumladı! "Tek güvencem..." 10:31
NBA'deki tarihi maçta kazanan Sacramento NBA'deki tarihi maçta kazanan Sacramento 10:25
Kartal'dan Cenk Tosun kararı! Sezon sonu... Kartal'dan Cenk Tosun kararı! Sezon sonu... 10:06
Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? 09:50
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş Valencia gelişmesi! Yeni sözleşme... F.Bahçe'de flaş Valencia gelişmesi! Yeni sözleşme... 09:49
Schalke - Stuttgart maçı saat kaçta? Schalke - Stuttgart maçı saat kaçta? 09:46
F.Bahçe'den Traore bombası! F.Bahçe'den Traore bombası! 09:46
G.Saray taraftarında Di Maria endişesi! G.Saray taraftarında Di Maria endişesi! 09:45
Werder Bremen - Bochum maçı saat kaçta? Werder Bremen - Bochum maçı saat kaçta? 09:41
Hertha Berlin - Augsburg maçı saat kaçta? Hertha Berlin - Augsburg maçı saat kaçta? 09:36