Gürcan Bilgiç Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini değerlendirdi!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanyol temsilcisi Sevilla ile eşleşti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanyol temsilcisi Sevilla ile eşleşti.
Daha önce UEFA Kupası'nı 2 kez, Avrupa Ligi'ni ise 4 kez kazanan ve bu kupanın gediklisi olarak bilinen Endülüs ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda Mancnester City ve B.Dortmund'un ardından 3. olarak Avrupa Ligi'ne devam etti.
Play-off turunda PSV Eindhoven'ı ilk maçta 3-0 deviren Sevilla, rövanşta 2-0 yenilse de tur biletini aldı.
Kanarya, 9 Mart'ta İspanya yolculuğuna çıkacak ve rövanşı ise 16 Mart'ta evinde oynayacak.
Bu mücadele öncesi Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, eşleşme ile ilgili yorumlarını paylaştı.
GÜRCAN BİLGİÇ - KIRAN KIRANA GEÇER!
Seçenekler arasında en uygunlarından biri Sevilla'ydı. İyi bir sezon geçirmiyorlar.
Ciddi form problemleri var, kadrosundaki ekstra oyuncular da bu seneyi 'kayıp' olarak yaşıyor.
Fakat böyle takımların ligdeki vazgeçmişliklerinin tam tersine konsantrasyonunu diğer kulvarlara kaydırdıklarını çok gördük.
Sevilla ciddi tehlikeli bir rakip. Ama Manchester United veya Juventus da çıkabilirdi. Eleme maçlarında gün yaşanır, sezon değil!
Fenerbahçe'nin bu maçlarda nasıl oynayacağını bilemiyoruz. Adana Demirspor maçında iyilerdi fakat araya bir ay girdi. Maç kondisyonu ve temposunda eksiklikleri var!
Sevilla'ya da 2 maç oynayarak gidecekler. İspanyol takımlarından her zaman korkarım. Tek güvencem onların da açık oynamaları.
Ne olur bilmem ama iki maçta iki takımın bol pozisyona gireceği, heyecanlı geçecek bir eşleşme izleyeceğiz.