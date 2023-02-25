Gürcan Bilgiç Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini değerlendirdi!

Daha önce UEFA Kupası'nı 2 kez, Avrupa Ligi'ni ise 4 kez kazanan ve bu kupanın gediklisi olarak bilinen Endülüs ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda Mancnester City ve B.Dortmund'un ardından 3. olarak Avrupa Ligi'ne devam etti.