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Fenerbahçe’den Konyaspor maçının sonunda anlamlı pankart

Fenerbahçeli futbolcular, Konyaspor maçının son düdüğünden sonra orta sahada toplanarak depremzedelere destek amacıyla pankart açtı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 21:29
Fenerbahçe’den Konyaspor maçının sonunda anlamlı pankart

Fenerbahçeli futbolcular, Konyaspor maçının ardından orta sahada toplanarak "Türkiye bizim canımız, yaralarımızı birlikte saracağız" yazılı pankart açtı.
Fenerbahçeli futbolcular, Spor Toto Süper Lig 23. hafta erteleme maçında Konyaspor'u 4-0 mağlup etmesinin ardından anlamlı pankart ile depremzedelere destek verdi.

Sarı-lacivertliler, müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte orta sahada toplanarak "Türkiye bizim canımız, yaralarımızı birlikte saracağız" yazılı pankart açtı. Pankartın açıldığı sırada stat hoparlöründen de Ayten Alpman'ın seslendirdiği "Memleketim" ile Mustafa Yıldızdoğan'ın seslendirdiği "Türkiyem" şarkısı çalındı.
Ardından Fenerbahçeli futbolcular, sarı-lacivertli taraftarların alkışları eşliğinde soyunma odasına girdi.

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