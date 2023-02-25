Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Joao de Deus Konyaspor galibiyetini değerlendirdi! "Bu süreç zordu ama..."

Fenerbahçe'de Joao de Deus Konyaspor galibiyetini değerlendirdi! "Bu süreç zordu ama..."

Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından sarı lacivertlilerin yardımcı antrenörü Joao de Deus açıklamalarda bulundu. İşte Deus'un galibiyet sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 21:42 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 21:49
Fenerbahçe'de Joao de Deus Konyaspor galibiyetini değerlendirdi! "Bu süreç zordu ama..."

Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Mücadele sonrası ise sarı lacivertlilerin yardımcı antrenörü Joao de Deus açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Yaklaşık 25 günlük bir süreden çıktık, maç oynamadan. Bu sürede oyuncularım ellerinden gelen her şeyi yaptı, çok iyi çalıştılar. Bu süreç zordu ama futbolcularım profesyonelliklerini yerine getirdi."

İyi bir galibiyet aldık, rakibimizin eksik kalmasının da etkisi var ama onlar eksik kalana kadar maçı domine etmeyi başarmıştık.

Yaşananlardan dolayı üzgünüz. benim hatırladığım en büyük trajedi bu. Hatayspor ve Gaziantep FK'nın lige devam edemeyecek olması çok üzücü. Biz de direkt olmasa da bu olaydan etkileniyoruz. Üzgün olduğumu tekrarlamak istiyorum.

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