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Fenerbahçe Konyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Deprem öncesi galibiyet serisi yakalayan Kanarya, Konyaspor'u mağlup ederek lider Galatasaray ile olan puan farkını indirmek istiyor. Fenerbahçe - Konyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 19:50 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 20:10
Fenerbahçe Konyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk ediyor.

Sarı lacivertliler sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Rossi, King, Valencia

Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Oğulcan, Michalak, Cekici, Diouf

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

44. RANDEVU

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde daha önce 43 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 32 galibiyet alırken, 8 müsabakada da Konya temsilcisi 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi Konyaspor, 1-0'lık skorla kazanmıştı.

KADIKÖY'DE 2 KEZ KAYBETTİ

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu sezon evinde 11 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, iç sahada oynadığı 11 müsabakada 8 kez kazanırken, sadece 2 kez de 3 puan alamadı. Kanarya, Kadıköy'deki 1 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe son olarak sahasında Kasımpaşa ile mücadele etti ve 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

JORGE JESUS VE MICHY BATSHUAYI CEZALI

Adana Demirspor maçında direkt kırmızı kart görerek 1 maç men cezası alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Konyaspor karşısında kulübede değil. Jesus'un yanı sıra Adana Demirspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi de Konyaspor maçında sahada yer almıyor.

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