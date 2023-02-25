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Fenerbahçe 4-0 Konyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 21:03
Fenerbahçe 4-0 Konyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 23. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin gollerini Valencia (2), King ve Szalai kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 48 yaptı. Konyaspor ise 27 puanda kaldı.

Oosterwolde ilk kez maç kadrosunda

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Hollandalı 21 yaşındaki sol bek, Arabam.com Konyaspor maçında yedek soyundu.

4'lüden vazgeçmedi

Jorge Jesus, Konyaspor karşısında da son haftalarda olduğu gibi 4'lü savunmayla takımını sahaya sürdü.

68 yaşındaki teknik direktör, Konyaspor karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatırken savunma dörtlüsü Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Lincoln Henrique'den oluştu. Orta ikilide Willian Arao ile Miha Zajc forma giyerken, kanatlarda İrfan Can Kahveci ile Diego Rossi görev aldı. Jesus, gol yollarında ise Joshua King ile Enner Valencia'ya güvendi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Jayden Oosterwolde, Emre Mor, Arda Güler, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun ise yedek soyundu.

Kulübe, Jesus'suz

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor maçında teknik direktör Jorge Jesus, kulübedeki yerini alamadı.

Portekizli teknik adam, tartışmalı anların yaşandığı Adana Demirspor maçında bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Palabıyık ile diyaloğu sonrasında kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

68 yaşındaki çalıştırıcı, cezası sebebiyle takımının başında olamadı.

Fenerbahçe'de takımın başında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yaptı.

- 5 eksik

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Michy Batshuayi'nin yanı sıra son antrenmanda hafif sakatlık yaşayan Luan Peres, kadroda yer almadı. Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek ve Joao Pedro ise teknik heyet kararıyla kadroda bulunmadı.

- Depremzedeler unutulmadı

Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasında depremzedeler unutulmadı.

Ülker Stadı'ndaki reklam panoları ve skorboardlarda deprem felaketinde vefat eden dernek üyeleri, çalışanlar ve taraftar gruplarının isimleri yer aldı.

Öte yandan "Yaraları Birlikte Saracağız", "Bizim Canımız Türkiye" ve "Ülkemizin Başı Sağ Olsun, Hepimize Geçmiş Olsun" ifadeleri kullanıldı. Tribünelerde ise "Acımız Tarifsiz, Başımız Sağ Olsun" pankartı açıldı.

Müsabaka öncesinde iki takım da sahaya siyah tişörtlerle çıkarken, Fenerbahçeli oyuncuların tişörtleri üstünde "Yaralarımızı Birlikte Saracağız" ve "Geçmiş Olsun Türkiyem" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca tribünlerde siyah ağırlıklı kıyafet tercih edildiği dikkati çekti. Bunun yanı sıra tribünlerden deprem bölgesine yardım için maçın başlama düdüğüyle sahaya çeşitli malzemeler atıldı.

Maç öncesi hayatını kaybedenler için de saygı duruşunda bulunuldu.

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