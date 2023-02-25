Enner Valencia Fenerbahçe tarihine geçti! Bu listede artık 10. sırada...

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor! 2022 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla göz dolduran yıldız isim, Fenerbahçe formasıyla da takımını sırtlıyor. Bu sezon sergilediği performansla sarı lacivertli taraftarları mest eden Valencia, Konyaspor maçında da attığı 2 golle büyük alkış topladı. Bu goller sonrası yıldız golcü adını Fenerbahçe Kulübü tarihine yazdırdı. İşte o istatistik...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 21:36Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 21:38
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 21. haftasında Kadıköy'de ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 geriden gelerek 5-1 mağlup ettiği maçta attığı 4 golle yıldızlaşan Valencia, 2011'de Ankaragücü maçında 5 gol atan Alex de Souza'nın ardından bir maçta en fazla gol atan futbolcu olmuştu.
Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında ise, Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.
Bu sezon sergilediği performansla Fenerbahçe'yi adeta sırtlayan Enner Valencia, Konyaspor maçında attığı 2 golle büyük alkış topladı.
Ekvadorlu yıldız, Konyaspor karşısında biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydederek ligdeki gol sayısını 22'ye çıkardı. 13. dakikada kazanılan penaltıda Valencia'nın vuruşunda top iki yan direğe birden çarparak ağlarla buluştu.
45+6. dakikada tekrar sahneye çıkan Valencia, Rossi'nin ortasında uçarak ayağıyla dokunduğu topu filelere yollayıp farkı ikiye çıkardı. Gol krallığı yarışında 22 golle zirvede yer alan 33 yaşındaki futbolcu, en yakın rakibi Fabio Borini ile arasındaki gol farkını 9'a çıkardı.
Valencia ayrıca, attığı iki golle birlikte sarı-lacivertli formayla 51 gole ulaştı ve Fernandao'yu geride bırakarak Fenerbahçe tarihinin en golcü 10. oyuncusu oldu.