Haberler Fenerbahçe Enner Valencia Fenerbahçe tarihine geçti! Bu listede artık 10. sırada...

Enner Valencia Fenerbahçe tarihine geçti! Bu listede artık 10. sırada...

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor! 2022 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla göz dolduran yıldız isim, Fenerbahçe formasıyla da takımını sırtlıyor. Bu sezon sergilediği performansla sarı lacivertli taraftarları mest eden Valencia, Konyaspor maçında da attığı 2 golle büyük alkış topladı. Bu goller sonrası yıldız golcü adını Fenerbahçe Kulübü tarihine yazdırdı. İşte o istatistik...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 21:36 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 21:38
Enner Valencia Fenerbahçe tarihine geçti! Bu listede artık 10. sırada...

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 21. haftasında Kadıköy'de ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 geriden gelerek 5-1 mağlup ettiği maçta attığı 4 golle yıldızlaşan Valencia, 2011'de Ankaragücü maçında 5 gol atan Alex de Souza'nın ardından bir maçta en fazla gol atan futbolcu olmuştu.

Enner Valencia Fenerbahçe tarihine geçti! Bu listede artık 10. sırada...

Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında ise, Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Enner Valencia Fenerbahçe tarihine geçti! Bu listede artık 10. sırada...

Bu sezon sergilediği performansla Fenerbahçe'yi adeta sırtlayan Enner Valencia, Konyaspor maçında attığı 2 golle büyük alkış topladı.

Enner Valencia Fenerbahçe tarihine geçti! Bu listede artık 10. sırada...

Ekvadorlu yıldız, Konyaspor karşısında biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydederek ligdeki gol sayısını 22'ye çıkardı. 13. dakikada kazanılan penaltıda Valencia'nın vuruşunda top iki yan direğe birden çarparak ağlarla buluştu.

Enner Valencia Fenerbahçe tarihine geçti! Bu listede artık 10. sırada...

45+6. dakikada tekrar sahneye çıkan Valencia, Rossi'nin ortasında uçarak ayağıyla dokunduğu topu filelere yollayıp farkı ikiye çıkardı. Gol krallığı yarışında 22 golle zirvede yer alan 33 yaşındaki futbolcu, en yakın rakibi Fabio Borini ile arasındaki gol farkını 9'a çıkardı.

Enner Valencia Fenerbahçe tarihine geçti! Bu listede artık 10. sırada...

Valencia ayrıca, attığı iki golle birlikte sarı-lacivertli formayla 51 gole ulaştı ve Fernandao'yu geride bırakarak Fenerbahçe tarihinin en golcü 10. oyuncusu oldu.

İşte Fenerbahçe tarihinin en golcü 10 ismi...

Enner Valencia Fenerbahçe tarihine geçti! Bu listede artık 10. sırada...

11- Fernandao
104 maçta 50 gol

Enner Valencia Fenerbahçe tarihine geçti! Bu listede artık 10. sırada...

10- Valencia
99 maçta 51 gol

Enner Valencia Fenerbahçe tarihine geçti! Bu listede artık 10. sırada...

9- Tanju Çolak
61 maçta 54 gol

Enner Valencia Fenerbahçe tarihine geçti! Bu listede artık 10. sırada...

8- Mert Nobre
104 maçta 55 gol

Enner Valencia Fenerbahçe tarihine geçti! Bu listede artık 10. sırada...

7- Oğuz Çetin
286 maçta 57 gol

Enner Valencia Fenerbahçe tarihine geçti! Bu listede artık 10. sırada...

6- Tuncay Şanlı
204 maçta 74 gol

Enner Valencia Fenerbahçe tarihine geçti! Bu listede artık 10. sırada...

5- Moussa Sow
185 maçta 75 gol

Enner Valencia Fenerbahçe tarihine geçti! Bu listede artık 10. sırada...

4- Elver Boliç
172 maçta 76 gol

Enner Valencia Fenerbahçe tarihine geçti! Bu listede artık 10. sırada...

3- Semih Şentürk
281 maçta 87 gol

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