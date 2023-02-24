Rakip belli oluyor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi bugün belli olacak. İsviçren'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, 14.00'te başlayacak. Gruplarını lider bitirerek doğrudan son 16 turuna kalan 8 takım, kurada seribaşı olacak. Fenerbahçe dahil seribaşı olan takımlar rövanş maçlarını evinde oynayacak. Kurada aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek. Son 16 turu maçları, 9 ve 16 Mart'ta oynanacak.
Fenerbahçe'ninUEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi bugün belli olacak. İsviçren'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, 14.00'te başlayacak. Gruplarını lider bitirerek doğrudan son 16 turuna kalan 8 takım, kurada seribaşı olacak. Fenerbahçe dahil seribaşı olan takımlar rövanş maçlarını evinde oynayacak. Kurada aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek. Son 16 turu maçları, 9 ve 16 Mart'ta oynanacak.