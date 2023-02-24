Pelkas devam!

Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, Dimitris Pelkas'ın önümüzdeki sezon da takımda kalmasını istedi. Pelkas, hocasına görüşü için teşekkür ederek, "Ben de kalmak isterim ama yazın ne olacak gerçekten bilmiyorum. Şimdilik önümüzdeki 3-4 aya odaklanmak ve sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyorum" dedi. Pelkas, 17 maçta 2 gol attı.
Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, Dimitris Pelkas'ın önümüzdeki sezon da takımda kalmasını istedi. Pelkas, hocasına görüşü için teşekkür ederek, "Ben de kalmak isterim ama yazın ne olacak gerçekten bilmiyorum. Şimdilik önümüzdeki 3-4 aya odaklanmak ve sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyorum" dedi. Pelkas, 17 maçta 2 gol attı.