İspanyollardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Sevilla'nın en karanlık anlarında..."

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
Gruplarını lider tamamlayan 8 takım kuraya seribaşı olarak katıldı.
Grup liderleri ayrıca rövanş maçlarını evinde oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
Gruplarını lider tamamlayan 8 takım kuraya seribaşı olarak katıldı.
Grup liderleri ayrıca rövanş maçlarını evinde oynayacak.
Kurada Fenerbahçe grup aşamasını lider bitirdiği için seri başı olarak yer aldı.
Sarı-lacivertliler bu turda İspanyol temsilcisi Sevilla eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu maçları, 9 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak.
Final ise 31 Mayıs 2023 tarihinde Macaristan'ın Budapeşte şehrinde bulunan Puskas Arena'da oynanacak.
Öte yandan Fenerbahçe-Sevilla kurası sonrası en çok konuşulan konulardan biri de iki takımın 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşı karşıya geldiği eşleşmeydi.
Sarı lacivertliler rakibini deplasmanda penaltılar sonucu 5-3 yenmiş ve Devler Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmıştı.
İki ekibin yeniden eşleşmesinin ardından İspanyol basınının en önemli gündem maddelerinden biri de bu karşılaşma oldu.
İşte aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Sevilla-Fenerbahçe eşleşmesi sonrası İspanyol basınında yapılan kura değerlendirmesi:
"Fenerbahçe, Sevilla'nın Avrupa'da son yıllarında en karanlık anlarında yer alan bir takım"
"Fenerbahçe, Sevilla'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk büyük hayal kırıklığıydı"
"Ne soğuk ne sıcak bir kura"
"Sevilla için hafızası kötü bir rakip"
"En çok tanınan futbolcusu Michy Batshuayi ve Enner Valencia"
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Öte yandan Sevilla Başkan Yardımcısı Jose Maria del Nido Carrasco, Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi.
Carrasco, "Fenerbahçe, Avrupa'da geleneği olan harika bir takım"
"Stadyumlarında maçlar büyük bir tutkuyla yaşanıyor"
"Geçmişte bizi elemişlerdi"
"Fenerbahçe bu yıl Avrupa'da kaybetmedi"
"Harika bir hocaları ve iki iyi forvetleri var" ifadelerini kullandı.