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İspanyollardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Sevilla'nın en karanlık anlarında..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. İki takım arasındaki ilk maç 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş maçı ise 16 Mart'ta Ülker Stadı'nda oynanacak. İspanyol basını, kura çekimi sonrası Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanırken; Sevilla Başkan Yardımcısı Jose Maria da Sevilla - Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 16:03
İspanyollardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Sevilla'nın en karanlık anlarında..."

Kurada Fenerbahçe grup aşamasını lider bitirdiği için seri başı olarak yer aldı.

İspanyollardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Sevilla'nın en karanlık anlarında..."

Sarı-lacivertliler bu turda İspanyol temsilcisi Sevilla eşleşti.

İspanyollardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Sevilla'nın en karanlık anlarında..."

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu maçları, 9 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak.

İspanyollardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Sevilla'nın en karanlık anlarında..."

Final ise 31 Mayıs 2023 tarihinde Macaristan'ın Budapeşte şehrinde bulunan Puskas Arena'da oynanacak.

İspanyollardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Sevilla'nın en karanlık anlarında..."

Öte yandan Fenerbahçe-Sevilla kurası sonrası en çok konuşulan konulardan biri de iki takımın 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşı karşıya geldiği eşleşmeydi.

İspanyollardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Sevilla'nın en karanlık anlarında..."

Sarı lacivertliler rakibini deplasmanda penaltılar sonucu 5-3 yenmiş ve Devler Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmıştı.

İspanyollardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Sevilla'nın en karanlık anlarında..."

İki ekibin yeniden eşleşmesinin ardından İspanyol basınının en önemli gündem maddelerinden biri de bu karşılaşma oldu.

İspanyollardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Sevilla'nın en karanlık anlarında..."

İşte aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Sevilla-Fenerbahçe eşleşmesi sonrası İspanyol basınında yapılan kura değerlendirmesi:

İspanyollardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Sevilla'nın en karanlık anlarında..."

"Fenerbahçe, Sevilla'nın Avrupa'da son yıllarında en karanlık anlarında yer alan bir takım"

İspanyollardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Sevilla'nın en karanlık anlarında..."

"Fenerbahçe, Sevilla'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk büyük hayal kırıklığıydı"

İspanyollardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Sevilla'nın en karanlık anlarında..."

"Ne soğuk ne sıcak bir kura"

İspanyollardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Sevilla'nın en karanlık anlarında..."

"Sevilla için hafızası kötü bir rakip"

İspanyollardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Sevilla'nın en karanlık anlarında..."

"En çok tanınan futbolcusu Michy Batshuayi ve Enner Valencia"

İspanyollardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Sevilla'nın en karanlık anlarında..."

SEVILLA BAŞKAN YARDIMCISINDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER!

Öte yandan Sevilla Başkan Yardımcısı Jose Maria del Nido Carrasco, Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi.

İspanyollardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Sevilla'nın en karanlık anlarında..."

Carrasco, "Fenerbahçe, Avrupa'da geleneği olan harika bir takım"

İspanyollardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Sevilla'nın en karanlık anlarında..."

"Stadyumlarında maçlar büyük bir tutkuyla yaşanıyor"

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"Geçmişte bizi elemişlerdi"

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