Fenerbahçe'ye bağlı

Sözleşmesibitecek olan Enner Valencia, El Futbolero'ya konuştu... Ekvadorlu yıldız, futbola başladığı kulübüyle ilgili, "Emelec'e dönmek ister miydin?" sorusuna, "Evet, onlarla önce sözleşmeyi imzalar alacağım ücreti sonra sorarım. Bütün formasyonumu Emelec'e borçluyum. Bana profesyonel futbolculuk fırsatı verdiler" yanıtını verdi. Valencia, Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği ile ilgili olarak ise, "Aileme ve bana gösterdikleri sevgiden dolayı orada kalmak isterim ama bu aynı zamanda kulübün de ne istediğine bağlı" şeklinde konuştu. Fenerbahçe, Valencia ile görüşmeleri sürdürüyor. Brezilya basını, Valencia'nın Internacional ile ön protokol yaptığını iddia ediyor...