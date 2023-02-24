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Fenerbahçe'de Serdar Dursun yolcu! Yeni adresi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle birlikte forma şansı bulmakta zorlanan Serdar Dursun ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Adı Süper Lig ekipleriyle de anılan tecrübeli futbolcunun yeni adresi netleşiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 10:17
Fenerbahçe'de Serdar Dursun yolcu! Yeni adresi...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun yolcu! Yeni adresi...

Sezon öncesi takımın başına Jorge Jesus'un getirilmesiyle kadrosunda önemli değişiklikler yapan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde de arayışlarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun yolcu! Yeni adresi...

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Kanarya, ilk olarak Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı renklerine bağlamıştı.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun yolcu! Yeni adresi...

İkinci olarak Jorge Jesus'un ısrarla istediği sol bek bölgesine takviye yapan Fenerbahçe, Parma forması giyen Jayden Oosterwolde'yi transfer etti.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun yolcu! Yeni adresi...

Sarı-lacivertliler son olarak Barcelona B takımında forma giyen Emre Demir'i kadrosuna katarak genç futbolcuyu Samsunspor'a kiraladı.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun yolcu! Yeni adresi...

Fenerbahçe'de gerçekleşen transferlerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen bazı isimlerle de yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun yolcu! Yeni adresi...

Sarı-lacivertliler, sezon başında PSV'den transfer ettiği ve geçtiğimiz haftalarda zorunlu satın alma opsiyonunu kullandığı Bruma'yı Braga'ya kiraladı.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun yolcu! Yeni adresi...

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Mauricio Lemos ise Atletico Mineiro'ya transfer oldu.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun yolcu! Yeni adresi...

Sarı-lacivertliler sezon başında Flamengo'dan kiraladığı Gustavo Henrique'yi de takımdan göndermek isterken, Serdar Dursun da takımdan gönderilmesi planlanan isimlerin başında yer alıyor.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun yolcu! Yeni adresi...

Forma şansı bulmakta zorlanan tecrübeli golcüye sürpriz bir talip çıktı.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun yolcu! Yeni adresi...

SERDAR DURSUN POLONYA YOLCUSU

Polonya ekibi Rakow Czestochowa, milli forveti kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun yolcu! Yeni adresi...

Serdar da Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı için bu transfere sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun yolcu! Yeni adresi...

TEK PÜRÜZ MAAŞ

Ancak yapılan görüşmelerde maaş konusunda anlaşmaya varılamadı.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun yolcu! Yeni adresi...

Sabah'ın haberine göre; Rakow'un 800 bin Euro yıllık ücret önerdiği Serdar'ın 2 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun yolcu! Yeni adresi...

Sarı-lacivertli takımda 750 bin dolar kazanan 31 yaşındaki golcünün, isteğinin kabul görmesi halinde Polonya ekibine imza atacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun yolcu! Yeni adresi...

Tecrübeli futbolcuyu çok isteyen Rakow'un ise rakamı 1.5 milyon Euro seviyelerine çıkarması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun yolcu! Yeni adresi...

Fenerbahçe, tarafların anlaşması halinde kolaylık sağlamaya hazır.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun yolcu! Yeni adresi...

Serdar Dursun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun yolcu! Yeni adresi...

Deneyimli forvet, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun yolcu! Yeni adresi...

Serdar'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun yolcu! Yeni adresi...

31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.

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