Fenerbahçe'de Serdar Dursun yolcu! Yeni adresi...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.
Sezon öncesi takımın başına Jorge Jesus'un getirilmesiyle kadrosunda önemli değişiklikler yapan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde de arayışlarını sürdürüyor.
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Kanarya, ilk olarak Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı renklerine bağlamıştı.
İkinci olarak Jorge Jesus'un ısrarla istediği sol bek bölgesine takviye yapan Fenerbahçe, Parma forması giyen Jayden Oosterwolde'yi transfer etti.
Sarı-lacivertliler son olarak Barcelona B takımında forma giyen Emre Demir'i kadrosuna katarak genç futbolcuyu Samsunspor'a kiraladı.
Fenerbahçe'de gerçekleşen transferlerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen bazı isimlerle de yollar ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, sezon başında PSV'den transfer ettiği ve geçtiğimiz haftalarda zorunlu satın alma opsiyonunu kullandığı Bruma'yı Braga'ya kiraladı.
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Mauricio Lemos ise Atletico Mineiro'ya transfer oldu.
Sarı-lacivertliler sezon başında Flamengo'dan kiraladığı Gustavo Henrique'yi de takımdan göndermek isterken, Serdar Dursun da takımdan gönderilmesi planlanan isimlerin başında yer alıyor.
Forma şansı bulmakta zorlanan tecrübeli golcüye sürpriz bir talip çıktı.
SERDAR DURSUN POLONYA YOLCUSU
Polonya ekibi Rakow Czestochowa, milli forveti kadrosuna katmak için düğmeye bastı.
Serdar da Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı için bu transfere sıcak bakıyor.
TEK PÜRÜZ MAAŞ
Ancak yapılan görüşmelerde maaş konusunda anlaşmaya varılamadı.
Sabah'ın haberine göre; Rakow'un 800 bin Euro yıllık ücret önerdiği Serdar'ın 2 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.
Sarı-lacivertli takımda 750 bin dolar kazanan 31 yaşındaki golcünün, isteğinin kabul görmesi halinde Polonya ekibine imza atacağı belirtildi.
Tecrübeli futbolcuyu çok isteyen Rakow'un ise rakamı 1.5 milyon Euro seviyelerine çıkarması bekleniyor.
Fenerbahçe, tarafların anlaşması halinde kolaylık sağlamaya hazır.
Serdar Dursun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı.
Deneyimli forvet, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Serdar'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
Milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon Euro.