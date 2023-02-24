Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

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Fenerbahçe ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçında kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili detaylar müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.