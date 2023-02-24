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FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya iki talip birden! Yakından izliyorlar

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarına aralıksız devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönen Joao Pedro'ya iki talip birden çıktı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 07:49
FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya iki talip birden! Yakından izliyorlar

Fenerbahçe'de deprem felaketi nedeniyle uzatılan ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya iki talip birden! Yakından izliyorlar

Sarı-lacivertlilerde, transfer edilecek isimler kadar takımdan ayrılacak oyuncular da merak ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya iki talip birden! Yakından izliyorlar

Uzun süren sakatlığı sonrası sahalara yeni dönen Joao Pedro'ya sürpriz talipler çıktı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya iki talip birden! Yakından izliyorlar

Brezilya takımları Cruzeiro ve SC Internacional'in Joao Pedro ile ilgilendiği bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya iki talip birden! Yakından izliyorlar

İki takımın da Brezilyalı forvetin durumunu yakından takip ettiği ve Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandıklarını aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya iki talip birden! Yakından izliyorlar

Sakatlığını büyük ölçüde atlatan ve Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sahalarda dönen Pedro, bu sezon 15 maçta forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya iki talip birden! Yakından izliyorlar

30 yaşındaki Sambacı bu müsabakalarda 2 gol atabilirken, 1 tane de asist gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya iki talip birden! Yakından izliyorlar

Yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya iki talip birden! Yakından izliyorlar

JOAO PEDRO KİMDİR?

9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'da doğan Joao Pedro, profesyonel futbol kariyerine Atletico Mineiro'da başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya iki talip birden! Yakından izliyorlar

Daha sonra Palermo, Vitoria Guimaraes, Penarol, Desportivo Brasil, Santos ve Estoril'de forma giyen 30 yaşındaki 10 numara, 2014'te İtalyan ekibi Cagliari'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya iki talip birden! Yakından izliyorlar

Geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla Serie A'da 37 maça çıkan Pedro, 13 gol atıp 4 de asist kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'ya iki talip birden! Yakından izliyorlar

Brezilya doğumlu olan Pedro, daha sonra İtalyan vatandaşlığına geçti ve İtalya Milli Takımı ile 1 müsabakaya çıktı.

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