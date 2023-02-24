Fenerbahçe'de büyük endişe! Konyaspor maçı öncesi...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçında Konyaspor ile karşılaşacak.
Sarı lacivertliler, zorlu rakibiyle Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
Mücadele 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçında Konyaspor ile karşılaşacak.
Sarı lacivertliler, zorlu rakibiyle Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
Mücadele 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Sarı lacivertliler ligde son olarak Adana Demirspor'a konuk olmuştu.
Fenerbahçe çekilmeli mücadelede rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.
Kanarya, Konyaspor maçından alacağı 3 puanla lider Galatasaray'a yaklaşmak istiyor.
Öte yandan Adana Demirspor maçı sonrası kırmızı kart gören teknik direktör Jorge Jesus, takımının başında olamayacak.
Fenerbahçe'de takımın başında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yapacak.
Bu gelişmelerin yanı sıra sarı lacivertlilerde Konyaspor maçı öncesi büyük bir endişe yaşanıyor.
Sarı lacivertlilerde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Kanarya'da ceza sınırında olan bu futbolcular kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.
İşte Fenerbahçe'de kart sınırında yer alan o isimler...
Miha Zajc
Emre Mor