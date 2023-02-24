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Fenerbahçe'de büyük endişe! Konyaspor maçı öncesi...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor ile evinde karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Kanarya, bu mücadeleden galip ayrılmak istiyor. Bunun yanı sıra sarı lacivertliler, Konyaspor maçı öncesi alarma geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 10:57 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 12:06
F.Bahçe'de büyük endişe! Konyaspor maçı öncesi...

Kanarya, Konyaspor maçından alacağı 3 puanla lider Galatasaray'a yaklaşmak istiyor.

F.Bahçe'de büyük endişe! Konyaspor maçı öncesi...

Öte yandan Adana Demirspor maçı sonrası kırmızı kart gören teknik direktör Jorge Jesus, takımının başında olamayacak.

F.Bahçe'de büyük endişe! Konyaspor maçı öncesi...

Fenerbahçe'de takımın başında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yapacak.

F.Bahçe'de büyük endişe! Konyaspor maçı öncesi...

Bu gelişmelerin yanı sıra sarı lacivertlilerde Konyaspor maçı öncesi büyük bir endişe yaşanıyor.

F.Bahçe'de büyük endişe! Konyaspor maçı öncesi...

Sarı lacivertlilerde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

F.Bahçe'de büyük endişe! Konyaspor maçı öncesi...

Kanarya'da ceza sınırında olan bu futbolcular kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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