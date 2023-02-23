Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un cezası açıklandı!

SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un cezası açıklandı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un cezası açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruda, Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Portekizli çalıştırıcıya 1 maç men ve 26 bin lira para cezası verildiği ifade edildi. Jorge Jesus, Konyaspor maçında kulübedeki yerini alamayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 16:59 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 17:14
SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un cezası açıklandı!

Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor maçının ardından kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un cezası açıklandı.

PFDK, deneyimli teknik adama 1 maç men ve 26 bin TL para cezası verdi.

Jorge Jesus, 25 Şubat Cumartesi günü oynanacak Konyaspor maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.

İşte o açıklama:

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JORGE FERNANDO PINHEIRO DE JESUS'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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