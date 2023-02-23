Konya'ya hazırlar

Deprem felaketi sebebiyle liglere verilen arada Fenerbahçe hazırlıklar kapsamında Karagümrük ile bir maç yapmıştı. Bu karşılaşmada forma giyen isimlerden Emre Mor, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia'nın performansı teknik heyet tarafından çok beğenildi. Ferdi ve Valencia zaten direkt 11 oyuncusu. Jorge Jesus, sakatlıktan çıkan ve Karagümrük'e karşı 90 dakika şans bulan Luan Peres'i de Cumartesi günkü Konyaspor maçında sahaya sürecek. Etkileyici bir oyun sergileyen Emre Mor da hafta sonunda ilk 11'de olacak. Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek Galatasaray ile puan farkını yeniden 6'ya çekmeyi hedefliyor.



BATSMAN'IN YERİNE KİNG

Konya mücadelesi öncesinde Batshuayi cezalı durumda. Belçikalı forvet bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekibin hocası Jesus'un yeşilbeyazlı takıma karşı King'e şans tanıması bekleniyor. Norveçli hücum oyuncusu bu sezon sakatlıklar sebebiyle beklenilen verimi sağlayamamıştı. 9 maçta 3 gol, 1 asistlik performans verdi.