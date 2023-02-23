Karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Fenerbahçe'de peş peşe ayrılıklar için geri sayıma geçildi.
Fenerbahçe'de peş peşe ayrılıklar için geri sayıma geçildi.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre kadro planlama çalışmaları yapılıyor.
Takıma yapılacak takviyeler kadar gönderilecek isimler de büyük önem taşıyor.
Kanarya şimdiye kadar ara transfer döneminde Oosterwolde, Samet Akaydın ve Emre Demir takviyeleri yaptı. Emre Demir, 1. Lig ekibi Samsunspor'a kiralandı.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.
Teknik heyetin gelecek planlarında yer vermediği isimlere veda edilmesi kararı alındı.
Buna göre 3 isim ön plana çıktı. Kadroda düşünülmeyen bu oyunculara talip takımlara kolaylık sağlanacak.
İşte o isimler...
GUSTAVO HENRIQUE'NİN SÖZLEŞMESİNDEN ÇIKILACAK!
Gustavo Henrique, Samet Akaydın'ın transfer edilmesiyle iyice gözden düştü.
Teknik direktör Jorge Jesus 29 yaşındaki savunma oyuncusunu kadroda düşünmüyor.
Yönetim, oyuncuyla yolları ayırmak için tüm olasılıkları araştırıyor.
Gustavo'nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.
Fenerbahçe, tecrübeli stoperi göndermeye kararlı.
ALIOSKI'YE SÜPER LİG'DEN TALİP!
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Makedon sol bek Ezgjan Alioski, beklenen etkiyi gösteremedi.
Kuzey Makedonyalı sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski için İstanbulspor'un devrede olduğu belirtildi.
Sarı-lacivertlilerde kiralık oynayan 31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin sözleşme feshetmesi durumunda İstanbul ekibinin devreye gireceği öğrenildi.
SERDAR DURSUN POLONYA YOLCUSU!
Serdar Dursun'un adı Avrupa takımlarıyla anılmaya devam ediyor.
Golcü futbolcuya, İtalya, Rusya ve Belçika'dan sonra Polonya'dan da teklif geldi.
Legia Varşova ve Lech Poznan'ın önünde liderlik koltuğunda oturan Rakow, Serdar Dursun'u transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe henüz bir yanıt vermezken, golcü oyuncunun ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.
Sarı lacivertliler, 31 yaşındaki futbolcuyu Darmstadt 98'den kadrosuna katmıştı.