Haberler Fenerbahçe Karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Son dakika spor haberi: Fırsat transferi kollayan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da ayrılacak isimlere çevrildi. Teknik direktör Jorge Jesus, kadroda düşünmediği isimlerin listesini yönetime sundu. Kanarya'da gözden çıkarılan 3 isme veda edilecek. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 11:05
Karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Fenerbahçe'de peş peşe ayrılıklar için geri sayıma geçildi.

Karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre kadro planlama çalışmaları yapılıyor.

Karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Takıma yapılacak takviyeler kadar gönderilecek isimler de büyük önem taşıyor.

Karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Kanarya şimdiye kadar ara transfer döneminde Oosterwolde, Samet Akaydın ve Emre Demir takviyeleri yaptı. Emre Demir, 1. Lig ekibi Samsunspor'a kiralandı.

Karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

Karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Teknik heyetin gelecek planlarında yer vermediği isimlere veda edilmesi kararı alındı.

Karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Buna göre 3 isim ön plana çıktı. Kadroda düşünülmeyen bu oyunculara talip takımlara kolaylık sağlanacak.

İşte o isimler...

Karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

GUSTAVO HENRIQUE'NİN SÖZLEŞMESİNDEN ÇIKILACAK!
Gustavo Henrique, Samet Akaydın'ın transfer edilmesiyle iyice gözden düştü.

Karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Teknik direktör Jorge Jesus 29 yaşındaki savunma oyuncusunu kadroda düşünmüyor.

Karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Yönetim, oyuncuyla yolları ayırmak için tüm olasılıkları araştırıyor.

Karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Gustavo'nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

Karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Fenerbahçe, tecrübeli stoperi göndermeye kararlı.

Karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

ALIOSKI'YE SÜPER LİG'DEN TALİP!
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Makedon sol bek Ezgjan Alioski, beklenen etkiyi gösteremedi.

Karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Kuzey Makedonyalı sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski için İstanbulspor'un devrede olduğu belirtildi.

Karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Sarı-lacivertlilerde kiralık oynayan 31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin sözleşme feshetmesi durumunda İstanbul ekibinin devreye gireceği öğrenildi.

Karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

SERDAR DURSUN POLONYA YOLCUSU!
Serdar Dursun'un adı Avrupa takımlarıyla anılmaya devam ediyor.

Karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Golcü futbolcuya, İtalya, Rusya ve Belçika'dan sonra Polonya'dan da teklif geldi.

Karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Legia Varşova ve Lech Poznan'ın önünde liderlik koltuğunda oturan Rakow, Serdar Dursun'u transfer etmek istiyor.

Karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Fenerbahçe henüz bir yanıt vermezken, golcü oyuncunun ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.

Karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Sarı lacivertliler, 31 yaşındaki futbolcuyu Darmstadt 98'den kadrosuna katmıştı.

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