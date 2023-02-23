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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma tamam! İşte Valencia'nın yeni takımı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Enner Valencia ile yollar ayrılıyor. Ekvadorlu golcü, sarı-lacivertlilerle yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı. Sezon sonunda Kanarya'ya veda edecek olan Valencia, Brezilya Ligi ekibi Internacional'e imza atacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 17:22 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 17:24
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma tamam! İşte Valencia'nın yeni takımı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Enner Valencia takımdan ayrılıyor. Sene sonunda sarı-lacivertlilere veda edecek olan Ekvadorlu golcünün yeni adresi netlik kazandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Brezilya temsilcisi Valencia ile anlaşmaya vardı.

Ekvadorlu golcü, Internacional'e 2025 yılına kadar imza atacak. Valencia, Fenerbahçe ile sözleşmesini tamamlamasının ardından sezon sonunda Brezilya ekibine katılacak.

Fenerbahçe'de bu sezon 30 maça çıkan Valencia, 23 kez fileleri havalandırdı.

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