FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma tamam! İşte Valencia'nın yeni takımı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Enner Valencia takımdan ayrılıyor. Sene sonunda sarı-lacivertlilere veda edecek olan Ekvadorlu golcünün yeni adresi netlik kazandı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Brezilya temsilcisi Valencia ile anlaşmaya vardı.



Ekvadorlu golcü, Internacional'e 2025 yılına kadar imza atacak. Valencia, Fenerbahçe ile sözleşmesini tamamlamasının ardından sezon sonunda Brezilya ekibine katılacak.



Fenerbahçe'de bu sezon 30 maça çıkan Valencia, 23 kez fileleri havalandırdı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Internacional are set to complete the deal to sign Enner Valencia on a free transfer from Fenerbahçe valid from the end of the season 🚨🇪🇨🇧🇷 #transfers



Pre-contract until June 2025 has been agreed, waiting to get it sealed. pic.twitter.com/bqVe1px0RL