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Fenerbahçe Kulübü enkazdan kurtarılan Kuzey Koşar ve ailesini Ülker Stadı'nda ağırladı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'daki enkazdan kurtulan 10 yaşındaki Kuzey Koşar ve ailesini Ülker Stadı'nda ağırladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 18:27
Fenerbahçe Kulübü enkazdan kurtarılan Kuzey Koşar ve ailesini Ülker Stadı'nda ağırladı

Fenerbahçe Kulübü, Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'daki enkazdan kurtulan 10 yaşındaki Kuzey KoşarÜlker Stadı'nda ağırladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde Hatay'da enkazdan kurtarılan 10 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Kuzey Koşar ve ailesini stadımızda ağırladık. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni gezen 10 yaşındaki taraftarımıza isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması da hediye edildi. Yaralarımızı birlikte saracağız." ifadeleri yer aldı.



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