FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'u istiyorlar! Taraftar unutamadı

Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcılarından Vitor Pereira'nın yaptığı Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo, son dönemlerde ciddi şekilde eleştirilere maruz kaldı.
Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcılarından Vitor Pereira'nın yaptığı Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo, son dönemlerde ciddi şekilde eleştirilere maruz kaldı.
FLAMENGO TARAFTARLARI ANKET YAPTI
Flamengo taraftarları, sosyal medyada teknik direktörleri Vitor Pereira ile yolların ayrılması yönünde paylaşımlar yapmaya devam ederken, takımın başına getirilmesi istenen yeni çalıştırıcı konusunda da anketler yapılıyor.
DORIVAL JUNIOR FAVORİ
Şu anda en popüler isim 2022 yılı kasım ayında Flamengo'dan ayrılan 60 yaşındaki teknik adam Dorival Junior...
Flamengo ile 38 maça çıkan, 23 galibiyet 6 beraberlik ve 9 yenilgi alan Dorival Junior ile yollar ayrıldıktan sonra göreve Vitor Pereira getirilmişti.
Taraftarlar, boşta olan deneyimli teknik adamı yeniden takımın başında görmek istiyor. Ankete katılanların yüzde 46 oranında Dorival'ı tercih etti.
JORGE JESUS DA LİSTELERİNDE
Öte yandan ankette en çok oy alan ikinci teknik adam ise şu anda ülkemizde Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus oldu.
Söz konusu ankette yüzde 39.3 oy alan Portekizli çalıştırıcı, Rio takımının başında 51 maça çıkmış, 39 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.
TARAFTARLAR JESUS'U UNUTAMIYOR
Jesus, 2019-2020 yılları arasında Flamengo ile Seria A, Copa Libertadores, Süper Kupa, Sudamericana şampiyonlukları yaşattı. Ayrıca Jesus ile Flamengo, 2019'da da FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da finale kadar çıkmıştı.
Kırmızı-siyahlı taraftarlar, Jesus ile yaşadığı güzel günleri unutmadıkları yönünde paylaşımlar da yapıyor.
Adı Flamengo ile anılan 68 yaşındaki Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 yani; sezon sonu itibarıyla sona erecek.
Türkiye'de şu ana kadar 35 maçta Jesus, 23 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi tattı. 2.17 puan ortalaması yakalayan Jesus'a Brezilya Milli Takımı da talip.
Jorge Jesus yönetiminde şampiyonluk yaşamak isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon 21 maçta 14 galibiyet 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
52 gol atan Kanarya kalesinde ise 24 gole engel olamadı. 2. sırada bulunan Fenerbahçe, ezeli rakibi lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunuyor.