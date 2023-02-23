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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'u istiyorlar! Taraftar unutamadı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'un talipleri artıyor. Tecrübeli teknik adamın adı Brezilya Milli Takımı'nın ardından o takımla da anılmaya başlandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 16:48
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'u istiyorlar! Taraftar unutamadı

Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcılarından Vitor Pereira'nın yaptığı Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo, son dönemlerde ciddi şekilde eleştirilere maruz kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'u istiyorlar! Taraftar unutamadı

FLAMENGO TARAFTARLARI ANKET YAPTI

Flamengo taraftarları, sosyal medyada teknik direktörleri Vitor Pereira ile yolların ayrılması yönünde paylaşımlar yapmaya devam ederken, takımın başına getirilmesi istenen yeni çalıştırıcı konusunda da anketler yapılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'u istiyorlar! Taraftar unutamadı

DORIVAL JUNIOR FAVORİ

Şu anda en popüler isim 2022 yılı kasım ayında Flamengo'dan ayrılan 60 yaşındaki teknik adam Dorival Junior...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'u istiyorlar! Taraftar unutamadı

Flamengo ile 38 maça çıkan, 23 galibiyet 6 beraberlik ve 9 yenilgi alan Dorival Junior ile yollar ayrıldıktan sonra göreve Vitor Pereira getirilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'u istiyorlar! Taraftar unutamadı

Taraftarlar, boşta olan deneyimli teknik adamı yeniden takımın başında görmek istiyor. Ankete katılanların yüzde 46 oranında Dorival'ı tercih etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'u istiyorlar! Taraftar unutamadı

JORGE JESUS DA LİSTELERİNDE

Öte yandan ankette en çok oy alan ikinci teknik adam ise şu anda ülkemizde Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'u istiyorlar! Taraftar unutamadı

Söz konusu ankette yüzde 39.3 oy alan Portekizli çalıştırıcı, Rio takımının başında 51 maça çıkmış, 39 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'u istiyorlar! Taraftar unutamadı

TARAFTARLAR JESUS'U UNUTAMIYOR

Jesus, 2019-2020 yılları arasında Flamengo ile Seria A, Copa Libertadores, Süper Kupa, Sudamericana şampiyonlukları yaşattı. Ayrıca Jesus ile Flamengo, 2019'da da FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da finale kadar çıkmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'u istiyorlar! Taraftar unutamadı

Kırmızı-siyahlı taraftarlar, Jesus ile yaşadığı güzel günleri unutmadıkları yönünde paylaşımlar da yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'u istiyorlar! Taraftar unutamadı

Adı Flamengo ile anılan 68 yaşındaki Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 yani; sezon sonu itibarıyla sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'u istiyorlar! Taraftar unutamadı

Türkiye'de şu ana kadar 35 maçta Jesus, 23 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi tattı. 2.17 puan ortalaması yakalayan Jesus'a Brezilya Milli Takımı da talip.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'u istiyorlar! Taraftar unutamadı

Jorge Jesus yönetiminde şampiyonluk yaşamak isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon 21 maçta 14 galibiyet 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

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