FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'u istiyorlar! Taraftar unutamadı

TARAFTARLAR JESUS'U UNUTAMIYOR

Jesus, 2019-2020 yılları arasında Flamengo ile Seria A, Copa Libertadores, Süper Kupa, Sudamericana şampiyonlukları yaşattı. Ayrıca Jesus ile Flamengo, 2019'da da FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da finale kadar çıkmıştı.