3 kulvarda iddialıyız

Sarı lacivertlilerin stoperi Attila Szalai oynadıkları 3 kulvarda da iddialı olduklarını belirtti. Macar savunma oyuncusu "Ligde Galatasaray'ın gerisindeyiz ancak daha çok maç var. Onları yakalayabilmemiz için fırsatlar gelecektir. Önemli olan bizim kazanarak yolumuza devam etmemiz" diye konuştu. Başarılı oyuncu, güçlü bir kadroya sahip olduklarını hatırlatarak Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde de kupayı kazanmak için ter dökeceklerini söyledi. Szalai "Türkiye Kupası zevkli bir kupa. Onu almak için de sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. Avrupa Ligi'nde play-off aşamasını maç yapmadan geçmelerinin kendileri için avantaj olduğunu belirtip "Hedefimiz Avrupa'da da başarı" ifadelerini kullandı.