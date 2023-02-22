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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Lucas Moura'dan kötü haber!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe bir süredir Tottenham'ın yıldız futbolcusu Lucas Moura'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin transfer teklifinde bulunduğu Brezilyalı oyuncudan kötü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 16:31 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 16:32
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Lucas Moura'dan kötü haber!

Hücum alternatiflerini artırmak isteyen Fenerbahçe, Tottenham'ın yıldızı Lucas Moura'yı gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Lucas Moura'dan kötü haber!

Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcu için teklifini yaptı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Lucas Moura'dan kötü haber!

Tottenham'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Moura'ya 3 yıllık sözleşme önerildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Lucas Moura'dan kötü haber!

Kanarya'nın resmi girişimlerde bulunduğu yıldız oyuncudan kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Lucas Moura'dan kötü haber!

Football London'ın haberine göre; Lucas Moura'nın ara transfer döneminde Tottenham'dan ayrılacağına dair bir işaret yok.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Lucas Moura'dan kötü haber!

Moura'nın olası ayrılığı Tottenham için finansal olarak hiçbir şey ifade etmiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Lucas Moura'dan kötü haber!

Söz konusu haberde; Antonio Conte'nin hücum opsiyonlarında uygun kadro derinliğine sahip olduğu ve Moura'yı kaybetmek istemeyeceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Lucas Moura'dan kötü haber!

Lucas Moura bu sezon İngiltere Premier Lig'de 8 karşılaşmada forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Lucas Moura'dan kötü haber!

Her iki kanatta da görev yapabilen Moura, forvet arkasında da oynayabiliyor.

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