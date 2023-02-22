'Jesus sonrası Bielsa olacak’

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus için Brezilya'dan gelen haberlere her gün yenisi ekleniyor. Ülke medyasında Portekizli hocanın sezon sonu Brezilya milli takımının başına geçme ihtimali yüzde yüz olarak gösterildi. Hatta Fenerbahçe için de "Jesus sonrası takımı Bielsa'ya emanet edecekler" denildi.
Fenerbahçeteknik direktörü Jorge Jesus için Brezilya'dan gelen haberlere her gün yenisi ekleniyor. Ülke medyasında Portekizli hocanın sezon sonu Brezilya milli takımının başına geçme ihtimali yüzde yüz olarak gösterildi. Hatta Fenerbahçe için de "Jesus sonrası takımı Bielsa'ya emanet edecekler" denildi.