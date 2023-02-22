Haberler Fenerbahçe 'Jesus sonrası Bielsa olacak’

'Jesus sonrası Bielsa olacak’

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus için Brezilya'dan gelen haberlere her gün yenisi ekleniyor. Ülke medyasında Portekizli hocanın sezon sonu Brezilya milli takımının başına geçme ihtimali yüzde yüz olarak gösterildi. Hatta Fenerbahçe için de "Jesus sonrası takımı Bielsa'ya emanet edecekler" denildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
'Jesus sonrası Bielsa olacak’
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus için Brezilya'dan gelen haberlere her gün yenisi ekleniyor. Ülke medyasında Portekizli hocanın sezon sonu Brezilya milli takımının başına geçme ihtimali yüzde yüz olarak gösterildi. Hatta Fenerbahçe için de "Jesus sonrası takımı Bielsa'ya emanet edecekler" denildi.
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