İstanbulspor markajda!

Takımın Kuzey Makedonyalı sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski için İstanbulspor'un devrede olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerde kiralık oynayan 31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin sözleşme feshetmesi durumunda İstanbul ekibinin devreye girip sezon sonuna kadar kiralayacağı öğrenildi.
TakımınKuzey Makedonyalı sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski için İstanbulspor'un devrede olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerde kiralık oynayan 31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin sözleşme feshetmesi durumunda İstanbul ekibinin devreye girip sezon sonuna kadar kiralayacağı öğrenildi.