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Fenerbahçe Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 14:56
Fenerbahçe Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında 25 Şubat Cumartesi günü Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Futbolcuların 2 grup halinde 5'e 2 ile sürdürdükleri idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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