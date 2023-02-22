FENERBAHÇE HABERLERİ - Ezgjan Alioski için Süper Lig ekibi devrede!

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-lacivertli takıma katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da merak konusu oldu.
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Makedon sol bek Ezgjan Alioski, beklenen etkiyi gösteremedi.
Yıldız futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte ayrıntılar...
Takımın Kuzey Makedonyalı sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski için İstanbulspor'un devrede olduğu belirtildi.
Sarı-lacivertlilerde kiralık oynayan 31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin sözleşme feshetmesi durumunda İstanbul ekibinin devreye girip sezon sonuna kadar kiralayacağı öğrenildi.
EZGJAN ALIOSKI KİMDİR?
12 Şubat 1992 tarihinde Kuzey Makedonya'da dünyaya geldi.
Kariyerine İsviçre takımlarından Young Boys'ta başladı.
2017'de İngiliz ekibi Leeds United'a transfer oldu.
Sezon başında ise Suudi Arabistan takımı Al Ahli'den Fenerbahçe'ye kiralandı.
Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 20 maça çıkan Alioski, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
31 yaşındaki deneyimli futbolcu, orta sahanın solunda ve sol bekte görev yapabiliyor.
Ağırlıklı olarak sol ayağını kullanan Makedon yıldız, milli takımı ile 63 maçta oynadı, 12 gol attı.
Alioski'nin güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro...