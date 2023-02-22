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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ezgjan Alioski için Süper Lig ekibi devrede!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de, tecrübeli sol bek Alioski'ye Süper Lig'den talip çıktı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 09:13
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ezgjan Alioski için Süper Lig ekibi devrede!

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ezgjan Alioski için Süper Lig ekibi devrede!

Sarı-lacivertli takıma katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da merak konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ezgjan Alioski için Süper Lig ekibi devrede!

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Makedon sol bek Ezgjan Alioski, beklenen etkiyi gösteremedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ezgjan Alioski için Süper Lig ekibi devrede!

Yıldız futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ezgjan Alioski için Süper Lig ekibi devrede!

Takımın Kuzey Makedonyalı sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski için İstanbulspor'un devrede olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ezgjan Alioski için Süper Lig ekibi devrede!

Sarı-lacivertlilerde kiralık oynayan 31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin sözleşme feshetmesi durumunda İstanbul ekibinin devreye girip sezon sonuna kadar kiralayacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ezgjan Alioski için Süper Lig ekibi devrede!

EZGJAN ALIOSKI KİMDİR?

12 Şubat 1992 tarihinde Kuzey Makedonya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ezgjan Alioski için Süper Lig ekibi devrede!

Kariyerine İsviçre takımlarından Young Boys'ta başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ezgjan Alioski için Süper Lig ekibi devrede!

2017'de İngiliz ekibi Leeds United'a transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ezgjan Alioski için Süper Lig ekibi devrede!

Sezon başında ise Suudi Arabistan takımı Al Ahli'den Fenerbahçe'ye kiralandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ezgjan Alioski için Süper Lig ekibi devrede!

Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 20 maça çıkan Alioski, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ezgjan Alioski için Süper Lig ekibi devrede!

31 yaşındaki deneyimli futbolcu, orta sahanın solunda ve sol bekte görev yapabiliyor.

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