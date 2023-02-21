Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Lucas Moura çılgınlığı! İşte yapılacak teklifin detayları...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Lucas Moura çılgınlığı! İşte yapılacak teklifin detayları...

Devre arası transfer döneminin 5 Mart'a uzatılması ile beraber kadro takviyelerine devam eden Fenerbahçe, Tottenham'ın yıldız ismi Lucas Moura'yı gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcuyu mutlaka kadrosuna katmak istiyor. Kanarya'nın, Londra kulübüne yapacağı teklifin detayları ise gün yüzüne çıktı. İşte haberin devamı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 19:00
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Lucas Moura çılgınlığı! İşte yapılacak teklifin detayları...

TFF'nin FIFA'dan aldığı özel izinle transfer döneminin 5 Mart'a uzatması Fenerbahçe'nin de bir kez daha kolları sıvamasına neden oldu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Lucas Moura çılgınlığı! İşte yapılacak teklifin detayları...

Sarı-lacivertli ekip devre arasında kadrosuna 3 isim ekledi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Lucas Moura çılgınlığı! İşte yapılacak teklifin detayları...

Kanarya, Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i transfer etti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Lucas Moura çılgınlığı! İşte yapılacak teklifin detayları...

Kanarya kanat bölgesini Brezilyalı oyuncu ile güçlendirmenin planlarını yapıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Lucas Moura çılgınlığı! İşte yapılacak teklifin detayları...

Moura'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Lucas Moura çılgınlığı! İşte yapılacak teklifin detayları...

Bundan dolayı Sambacı'nın bonservisi boşta olacak.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Lucas Moura çılgınlığı! İşte yapılacak teklifin detayları...

Ayrıca teknik direktör Antonio Conte, futbolcuyu kadroda düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Lucas Moura çılgınlığı! İşte yapılacak teklifin detayları...

Fenerbahçe ise tüm yoğunluğunu bu transfere harcıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Lucas Moura çılgınlığı! İşte yapılacak teklifin detayları...

Fenerbahçe, tecrübeli ismi devre arasında kadrosuna dahil etmek isteyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Lucas Moura çılgınlığı! İşte yapılacak teklifin detayları...

Tottenham, oyuncuyu devre arasında bonservissiz göndermeye yanaşmıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Lucas Moura çılgınlığı! İşte yapılacak teklifin detayları...

Fenerbahe ise İngilizlere teklif yapacak.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Lucas Moura çılgınlığı! İşte yapılacak teklifin detayları...

Bundan dolayı iki kulüp pazarlık görüşmelerine başladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Lucas Moura çılgınlığı! İşte yapılacak teklifin detayları...

aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İspanyol basınından derlediği haberine göre sarı-lacivertli ekip, Tottenham'a 2 milyon euroyu aşmayacak bir teklif sunacak.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Lucas Moura çılgınlığı! İşte yapılacak teklifin detayları...

Habere göre Londra kulübünün başkanı Daniel Levy, Fenerbahçe'nin bu teklifine sıcak bakabilkir.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Lucas Moura çılgınlığı! İşte yapılacak teklifin detayları...

Brezilyalı yıldız bu sezon sadece 11 maçta forma giydi.

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