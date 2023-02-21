TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Lucas Moura çılgınlığı! İşte yapılacak teklifin detayları...

TFF'nin FIFA'dan aldığı özel izinle transfer döneminin 5 Mart'a uzatması Fenerbahçe'nin de bir kez daha kolları sıvamasına neden oldu.
TFF'nin FIFA'dan aldığı özel izinle transfer döneminin 5 Mart'a uzatması Fenerbahçe'nin de bir kez daha kolları sıvamasına neden oldu.
Sarı-lacivertli ekip devre arasında kadrosuna 3 isim ekledi.
Kanarya, Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i transfer etti.
Emre Demir, sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiralandı.
Hızını alamayan Kanarya, rotasını İngiltere'ye çevirdi.
Fenerbahçe, Tottenham'ın yıldız oyuncusu Lucas Moura'yı gündemine aldı.
Kanarya kanat bölgesini Brezilyalı oyuncu ile güçlendirmenin planlarını yapıyor.
Moura'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Bundan dolayı Sambacı'nın bonservisi boşta olacak.
Ayrıca teknik direktör Antonio Conte, futbolcuyu kadroda düşünmüyor.
Fenerbahçe ise tüm yoğunluğunu bu transfere harcıyor.
Fenerbahçe, tecrübeli ismi devre arasında kadrosuna dahil etmek isteyor.
Tottenham, oyuncuyu devre arasında bonservissiz göndermeye yanaşmıyor.
Fenerbahe ise İngilizlere teklif yapacak.
Bundan dolayı iki kulüp pazarlık görüşmelerine başladı.
aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İspanyol basınından derlediği haberine göre sarı-lacivertli ekip, Tottenham'a 2 milyon euroyu aşmayacak bir teklif sunacak.
Habere göre Londra kulübünün başkanı Daniel Levy, Fenerbahçe'nin bu teklifine sıcak bakabilkir.
Brezilyalı yıldız bu sezon sadece 11 maçta forma giydi.
Aldığı süre ise 266 dakika.
Bonservis değeri ise 12 milyon euro.